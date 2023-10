Se viraliza el zasca de un dueño de un restaurante a un comentario cliente

El restaurante El Bodegón Andalucía, de San Fernando (Cádiz), está generando un gran revuelo en las redes sociales nuevamente, debido a su respuesta a la queja de un cliente que se había viralizado hace cuatro meses. Esta vez, la popular cuenta de Instagram @soycamarero ha rescatado la historia, y en menos de 24 horas, ha obtenido más de 11,000 "me gusta". Y no es para menos.

El cliente en su reseña expresó su descontento porque, según él, los propietarios del establecimiento se negaron a atenderlo cuando llegó 26 minutos antes del cierre. Escribió: "Ayer estuve con mi mujer a las 23:24 para tomar unas tapas y me dijeron que no me sentara porque la cocina cerraba a las 00:00. Me tuve que ir, que les vaya bien… Sobrados" . La respuesta del dueño fue contundente. Aseguró que ya esperaba esa crítica y afirmó: "La cocina la cerramos a las 23:30 y eso no le permite venir a las 23:24 a comer. No es que vayamos de sobrados, es que no voy a permitir que vengas seis minutos antes a comer a mi restaurante y tener a una plantilla de 15 personas que se vayan mas tarde por su culpa y por no venir antes como cualquier persona".

"Nuestro bodegón está abierto de 8.30 a 0.00 y si le sentamos a comer a las 23.24 mientras se le atiende la bebida y luego pensáis lo que vais a comer y pedís... y luego se elabora nos vamos a todos por su culpa a las 1.00 mínimo... y eso no lo consiento", continúa.

"No es ir de sobrados... es estar hartos de gente como usted que se cree que los que trabajamos en la hostelería somos esclavos y no tenemos vida. Se equivoca. Ve antes a comer a los restaurantes"; concluye.

En una entrevista, el dueño explicó en su momento: "Hemos llegado a estar como los número uno en reseñas, pero siempre pueden llegar críticas como esta. Aquí nos conoce todo el mundo y van a seguir viniendo pero si un turista lee la opinión y desconoce el lugar, a lo mejor no viene". No suelo contestar nunca pero hice una excepción porque es una crítica absurda que solo intenta hacer daño. No puede darnos una estrella en comida y servicio cuando no ha llegado a sentarse".