Malú se confiesa sobre su embarazo: “Tengo muchas ganas de llorar y comer”

;Muy celosa de su intimidad, la cantante apenas hace ningún comentario sobre su vida privada, y mucho menos desde que iniciara su relación con el ex político Albert Rivera, junto al que va a tener a su primer hijo. Sin embargo, ahora, en la recta final de su embarazao, Malú ha decidido confesar en las redes sociales cómo se encuentra. Por eso, ha sido este martes cuando la artista lanzó la siguiente pregunta a sus seguidores: ¿Os apetece enviarme preguntas y esta tarde las respondo todas en un directo? ¡Vamos! que me apetece mucho hablar con vosotros».

«El embarazo va muy bien. Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial, todo me ha sentado bien. De hecho, todo me sienta demasiado bien. Menos mal porque en el confinamiento se come mucho», ha dicho la intérprete de ‘Aprendiz’.

Con respecto a la situación de confinamiento en España por la propagación del coronavirus, la compositora ha querido ponerle una nota de humor desvelando que la parte más difícil para ella ha sido que. «estoy cada vez más gorda, con barrigón, hay días que me cuesta un poco más, te das cuenta de que respirar te cuesta, pero estoy encantada y está siendo muy fácil. Ahora que en vez de confinados estamos confitados, porque yo tengo muchas ganas de comer y de llorar, ¡tengo las hormonas…!», ha explicado.

Lo que sí parece echar de menos la pareja de Albert Rivero es la falta de movimiento. Antes del aislamiento era frecuente ver a la pareja dar largos paseos por los alrededores de su domicilio en Madrid, algo que desde hace ya unas semanas está prohibido. «Antes paseaba mucho y en este momento lo necesito y lo echo mucho de menos. Las embarazadas estamos con esa necesidad de estirar y andar», comenta resignada. No obstante, ha encontrado otra alternativa, o al menos, eso dice ella entre carcajadas en su perfil. «Me ha dado por limpiar y bailar con mi sobrino», añade.