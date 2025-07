Los padres de Montoya cuentan en qué estado se encuentra su hijo

José Carlos Montoya Rodríguez, conocido simplemente como Montoya, fue víctima de sí mism. El concursante de televisión, nacido en julio de 1993 en Utrera, Sevilla, participó en el reality "La isla de las tentaciones" y su carismática personalidad provocó que su popularidad creciese como la espuma. Enseguida fichó por "Supervivientes 2025" y, a la vuelta, le superó la fama y decidió alejarse temporalmente de los focos por prescripción médica para cuidar su salud mental.

Montoya recupera la sonrisa tras las declaraciones de Anita cerrando la puerta a una reconciliación Europa Press

Actualmente, se encuentra en proceso de recuperación apoyado por su entorno y sus seguidores. Él mismo declaró recientemente: "Estoy muy bien, de verdad... Estoy retomando mi vida y la felicidad, que es lo que tiene que pasar". Está centrado en su carrera musical y en su presencia en redes sociales. Su reaparición pública tendrá lugar esta noche en el evento multitudinario, "La Velada del Año" de Ibai Llanos.

Sobrepasado por la exposición

Su retiro estuvo provocado por un colapso emocional por la presión mediática y la exposición pública de algunas situaciones personales muy dolorosas, como la ruptura con su novia Anita y la traición en directo, según han relatado las personas de su entorno y él mismo. Todo ello le sobrepasó y le fue generando un desgaste emocional insostenible. Ante el colapso, tomó la necesidad de parar. "Mi cabeza dijo basta", admitió.

El miedo al juicio social y la viralización de su sufrimiento favorecieron episodios de ansiedad y una etapa de refugio total en su familia, en su propia "cueva", según dijo, para reflexionar y reconectar con su "yo real". Así lo explicaron también ayer sus padres, Luisa y Juan Carlos, en una entrevista concedida a "¡De viernes!". ''Poquito a poco él se va encontrando mejor. Ha necesitado ayuda psicológica, pero lo vemos mucho mejor, la verdad que sí, estamos muy contentos por eso. Está en casa, no es que salga mucho, a él todavía no le apetece mucho salir, va a su gimnasio o a lo mejor juega con sus amigos una pachanguita de fútbol, pero poco más. No está él todavía saliendo mucho'', comentó la madre.

Los padres de Montoya, su gran refugio ante la polémica: "Sin nada que decir" Europa Press

También su padre intervino para revelar los proyectos que el exconcursante tiene por delante: ''Prefiere retomar la música y después viendo ofertas que tiene de publicidad, de televisión, pero siempre que lo que haga le haga feliz, que las cosas que haga que sean con un motivo que lo engrandezcan. Y ante todo que sea feliz, lo que haga que sea feliz''.

Orgullosos de su hijo

''Él está feliz de que la gente lo quiera y nosotros feliz de verlo. De hecho, esto va a ser una sorpresa para él porque no se espera que estemos aquí, pero se lo merece. Estamos orgullosos de él, de verdad, mucho, de sus valores, de su forma de ser, de lo generoso que ha sido'', añadió Luisa emocionada.

El matrimonio habló abiertamente del impacto emocional tras la salida de "Supervivientes": "Lo llevamos a a su médico porque la crisis de ansiedad que llevaba era tremenda, no pegó ojo en toda la noche. Ansioso a más no poder y el médico, pues evidentemente le dio la baja y le dijo, tienes que apartarte, tienes que apartarte de todo esto, a ti esto te hace daño y tu salud mental está quebrada por esto''.

Se despidieron con un mensaje tranquilizador: ''Ahora, en estos momentos, es cuando estamos empezando a verlo ya muy mejorado. Su psicólogo está muy contento con él por los avances y los progresos que ha hecho. Y nosotros, pues felices, desde luego''.