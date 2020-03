La Pelopony se salta la cuarentena y presume de ello: “Voy a estar todo el día por el campo como una Diosa”

La ex concursante de ‘Supervivientes’, ha protagonizado una de las polémicas más fuertes de los últimos días tras saltarse la cuarentena obligatoria y pasear por el campo “como una Diosa”. La artista ha subido una serie de stories a su Instagram en los que presume de estar caminando y haciendo deporte por la calle, pese a que la policía ya ha ejercido su labor con la cantante. “Voy a subir los stories que me dé la gana porque ya me ha multado la policía. Así que cuando me llegue, ya la pagaré. Así que ahora voy a hacer cardio y voy a pasar todo el día por el campo como una Diosa”, ha declarado en sus stories.

¿Se puede ser más ridícula y egoísta? pic.twitter.com/m9FJUsnhLT — Érika Minetti (@erikaminettii) March 28, 2020

Pero la cantante confiesa que tiene una razón para esta desobediencia: “Llevo dos semanas encerrada y soy deportista. Llevo unos días levantándome con unos ataques de ansiedad que flipas. El corazón de un deportista es muy grande. Y de golpe pararlo en seco es malísimo”. Y se queja de la multa que la puesto la policía porque, según La Pelopony, “así funciona este país, para multar y para pedir dinero de gente sí, pero para estar preparados para la salud y eso, de eso nada”.

Ha aprovechado de esta manera para arremeter contra los Mossos d’Esquadra: “Hay que pagar el sueldo de ellos, los pobres, que están todo el día paseando, con su buen gimnasio en la Academia de Policía. Pagando multitas para estos desgraciados. Multada por hacer deporte, es que es lo más. Me encanta este país, es maravilloso. ¿Que me dé un ataque de ansiedad fuerte, tener que ir al hospital y coger ahí el coronavirus?”.

Ante estos stories las redes no han tardado en reaccionar contra La Pelopony a quien acusan de egoísta e irresponsable por saltarse el confinamiento, y ponerse y poner en peligro al resto. Pero tal y como afirma la cantante, no pretende “ser comprendida ni mucho menos”.