Desirée Cordero y Felipe Carballo, nueva pareja sorpresa: dan rienda suelta a la pasión en Ibiza

Algo tiene el verano que obliga a los famosos más huidizos a salir de sus escondites. Con ello, nos permiten ver por qué se afanaban tanto es cubrir sus pasos y eliminar toda pista de que son, en definitiva, seres humanos como cualquier otros. Y es que ellos también se enamoran, aunque no les guste alardear de eso, por miedo a que la atención mediática y el verse en boca de todos les arruine sus días de amor y pasen a convertirse en jornadas esquivando los flashes de los paparazzi. Algo a lo que no terminan nunca de acostumbrarse.

Así le ha sucedido a Desirée Cordero, quien ha acaparado ya muchas veces la atención del público por sus noviazgos. Más allá de ser elegida como guapa oficial al colocarse la corona de Miss Universo España en 2014, esta sevillana ha copado muchos titulares por sus romances. Y así le ha vuelto a suceder este miércoles, cuando ha sido sorprendida con el futbolista uruguayo Felipe Carballo.

Desirée Cordero y Felipe Carballo, pillados juntos

La modelo que representó a España en Miss Universo hace once años y el futbolista han sido cazados en actitud cariñosa. El que fuese uno de los jugadores estrella del Sevilla antes de fichar por el New York Red Bulls, parece haber hecho méritos para ganarse un hueco en el corazón de la maniquí. Así lo demostraría su escapada a Ibiza, que ha dejado ver cómo dan rienda suelta a la pasión, sin saber que estaban en el objetivo de un paparazzi.

La revista ‘Diez Minutos’ ha mostrado a la recién constituida pareja en plena acción, entre románticas escenas y otras más pasionales. Desde la citada publicación se subraya que Desirée Cordero y Felipe Carballo no estaban solos, pues les acompañaba un grupo de amigos. No obstante, también encontraban huecos para dedicarse carantoñas y caricias en solitario, aprovechando el tiempo en aguas pitiusas. Por el momento ambos guardan silencio y han optado por no poner etiqueta a su unión, aunque muchos coinciden en que hacen muy buena pareja.

Desirée Cordero ya ha sido relacionada anteriormente con otros futbolistas y es que parece que su media naranja debe tener esta condición para anidar en su corazón. Así sucedió por ejemplo con Álvaro Ruiz, hijo de Fernando Hierro, así como con Enzo Rennela y Joaquín ‘Tucu’ Correa. También se le adjudica un idilio con Cristiano Ronaldo en su etapa en el Real Madrid. Después llegaría Mario Casas, también en formato rumor sin confirmar, al igual que con el actor italiano Simone Susinna. Salió con el artista Atila Escolano y después con el entrenador argentino Salvador Pastormerlo.