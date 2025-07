Olivia de Borbón, contra el deseo de su padre Francisco

Olivia de Borbón, familiar del rey Felipe VI, será la próxima duquesa de Sevilla, a pesar de la firme voluntad de su padre, de que el titulo recayera en su hermano Francisco, «al que he preparado para que ostente el ducado de Sevilla, desde que era un niño», afirmaba para LA RAZÓN. Pero la ley está por encima de cualquier deseo, por muy noble que sea, y el título del ducado, concedido en 1823 por el rey Fernando VII a su sobrino Enrique de Borbón, seguirá siendo ostentado por la familia, pero como mandan los cánones legales: a través de lo que marca la ley de sucesiones. Esa ley da un año para ejercer el legítimo derecho de solicitar el ducado, pero Olivia de Borbón ya se ha adelantado y ha solicitado la Real Carta de Sucesión para que le otorguen el reconocimiento. Todo este proceso en contra del deseo de su padre, que deseaba que el ducado recayera en su hijo Francisco. LA RAZÓN se ha puesto en contacto con la futura duquesa, que mantiene que, aunque no va a hacer de momento declaraciones, si quiere subrayar que «te aseguro que no te vas a encontrar sorpresas, ni exclusivas sobre este tema». Este medio quería contrastar con la noble el peso jurídico que podría tener en su demanda del título el documento que hace muchos años firmó a su padre, renunciando al ducado (ella era muy joven) en favor de su hermano. El mismo Paco de Borbón conto la existencia de este escrito en distintos foros, pero fuentes jurídicas contrastadas por este medio significan que «dicho documento sería papel mojado ante cualquier estamento oficial, porque ningún documento está por encima de una ley que decreta un sistema de sucesión». Si todo sigue su curso, Olivia de Borbón será la próxima duquesa y la futura heredera su hija Flavia.

La voluntad de Francisco

«Llevar el título de duque de Sevilla es una gran responsabilidad», nos decía Francisco de Borbón en la última entrevista que le realizábamos meses antes de fallecer. «Soy muy consciente de que todos los que lo llevemos tenemos la obligación de mantenerlo limpio, pues es un patrimonio de la familia y al llevarlo durante una vida, cuando pase al siguiente, tiene que estar tan limpio como cuando nos lo entregaron». El noble mantenía que quería que el legado del ducado pasara a su hijo Francisco e insistía en que, «además de su preparación para heredar este legado, hay otro elemento. El apellido se perpetuaría». Cuando esta periodista le increpó de que, por ley, el legado ducal le correspondería a su hija mayor Olivia, que está perfectamente preparada y podría hacerlo muy bien, el noble nos contestó que todo estaba hablado ya en la familia: «Mi voluntad es clara de que herede mi hijo y desde hace tiempo mi hija firmó un documento en el que renunciaba al ducado a favor de su hermano». Sus antepasados jugaron un papel muy importante en nuestra historia en el S. XIX y el duque quería continuara siendo en el S. XXI.

Fran de Borbón, el elegido por el duque

Fran es el único hijo varón de Paco de Borbón, y fue el elegido para sustituirle. Los dos estaban muy en sintonía en las tareas del ducado y en la Orden de San Lázaro. De hecho eran inseparables en actos oficiales. Uno de los actos más sonados hace un par de veranos en Marbella fue el que denominaron como el evento cultural más esperado de la temporada, organizado por la nuera del duque de Sevilla, Sophie de Borbón.