¿Alejandra Rubio llamó “vieja de m...” a Lydia Lozano?

La tarde de ayer, 30 de marzo, se desató la guerra entre Alejandra Rubio y Lydia Lozano. ¿El motivo? El colaborador Miguel Frigenti, confesó que durante el cumpleaños de Liz Emiliano, hace mes y medio, la hija de Terelu Campos habló sobre Lydia. Tal y como contó Frigenti, una persona preguntó a Alex: “¿Qué tal con Suso? Lydia ha dicho que os miráis mucho”, una pregunta que hizo estallar a la joven respondiendo “con aires de diva” lo siguiente: “Esa vieja de mierda, no tiene ni idea de nada y se inventa todas las noticias”. Algo que la misma Alejandra desmintió en directo.

El cumpleaños de la ex concursante de Gran Hermano se celebró el 8 de febrero en un restaurante argentino al que acudieron, entre otros muchos tertulianos de Telecinco, Miguel Frigenti, Miguel Ángel Nicolás y Miriam Saavedra. Esta última, ha querido apoyar la versión del colaborador. “Yo a Alejandra le tenía mucho cariño en su momento, pero me he sentido traicionada porque me ha apuñalado con Rafa Mora. El domingo en ‘Viva la vida’, vi su descaro y ahora doy fe que lo que dice Miguel Frigenti es verdad”, ha sentenciado Miriam.

Por otro lado, Kiko Hernández no se lo cree: “Alejandra es una chica muy educada. No me cuadra por ningún lado” y cree que es que la joven simplemente ha heredado las enemigas de su madre Terelu Campos. “Me ha contado Miguel Ángel Nicolás que sí, se habló de Lydia, pero en ningún momento se dijó ‘vieja de m...’”, ha dicho Hernández.

Miguel Frigenti se ha defendido diciendo que tiene pruebas de ello, “yo tengo la valentía de decir lo que vi, me da igual que la gente no me apoye. Tengo mensajes escritos donde se me da la razón y se reconoce lo que conté”. Y ha confesado que en su momento no vio necesario contárselo a Lydia, pero se lo comentó "a una amiga de ´Sálvame’”.

Belén Esteban ha querido entrar en directo para defender a Frigenti: “Yo no estuve en esa cena, pero Miguel Ángel Nicolás le ha confirmado a Miguel Frigenti que eso es verdad. Si lo ha dicho o no, yo no lo sé, me duele por el cariño que le tengo a la niña. Miguel Frigenti es mi amigo y a mi él me lo contó cuando pasó”.