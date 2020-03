Lydia Lozano estalla tras saber que Alejandra Rubio le llamó “vieja de m...”

Miguel Frigenti, colaborador de ‘Sálvame’ ha soltado la bomba esta tarde. El colaborador escuchó a Alejandra Rubio hablar y despacharse a gusto sobre Lydia en la fiesta de cumpleaños de Liz, hace mes y medio. Una imprudencia de la hija de Terelu Campos delante de compañeros de trabajo de ambas. Tal y como ha contado Frigenti, una persona preguntó a Alex: “¿Qué tal con Suso? Lydia ha dicho que os miráis mucho”, una pregunta que hizo estallar a la joven respondiendo “con aires de diva” lo siguiente: “Esa vieja de mierda, no tiene ni idea de nada y se inventa todas las noticias”.

Frigenti ha confesado que le pareció un gesto muy feo y muy imprudente por su parte, y la misma Lydia Lozano ha estallado y, a través de videollamada, ha querido responder a la influencer: “¿Vieja? Pues me llevo 4 años y medio con su madre. ¡Qué pena que una chica tan joven tenga la mente tan cerrada! Quizás yo con mi edad sea más liberal y abierta que ella. Ay dios mío, como viene pisando esta niña, con el taconazo en telecinco. ¿Esto qué es? ¡Qué tristeza! Que pena que hayas dejado la carrera, porque te miraban como ‘la hija de...’ y ahora me miras a mi así. A mi me miras por encima del hombro como si yo fuera eso, una vieja de mierda".

Pero Frigenti, además ha confesado que Alejandra también habló sobre Suso y dijo que era “un cateto y un garrulo” y que “jamás tendrá nada con él”. “Si la gente está hablando de que tengo algo con él, es porque él lo ha filtrado”, dijo la hija de Terelu según Miguel Frigenti.

Ante tales acusaciones, la misma Alejandra Rubio ha entrado en directo por teléfono para defenderse: “Me parece una acusación súper fuerte”. La influencer se ha dirigido a Lydia para aclarar que “nunca te he mirado por encima del hombro, si ha sido así, perdona”. “No he hablado de nadie. Sé perfectamente lo que digo o no, para empezar yo no he insultado a nadie. No tengo nada que decir de Lydia, no tengo nada en contra de ella”, ha concluído.

Mientras la guerra ha estallado entre Miguel y Alejandra, Lydia ha intervenido para defender la versión del tertuliano. Algo que también ha hecho Rafa Mora, quien desató los rumores de nuevo, de la supuesta relación entre Suso y la joven. ¿Será cierto?