Lucía Rivera estalla tras su ruptura con Marc Márquez

Lucía Rivera y el piloto de Moto GP rompieron en marzo su noviazgo. Desde entonces se han mantenido en un discreto segundo plano sin querer hacer públicos los motivos de la ruptura. Eso no significa que lo lleven bien. De hecho la modelo ha confesado en sus redes que no está bien. «No sé cómo decirlo para que no parezca que estoy montando un drama. Siempre os muestro la parte sonriente, pero no todos mis días son así. Estoy intentando no pensar en ello para estar bien y ser positiva, pero hay comentarios que me duele que me digan», explica.

La hija de Blanca Romero y Cayetano River pide respeto, quiere rehacer su vida, algo que merece por que no deja de ser una joven de 21 años. «Estoy en mi derecho de rehacer mi vida y que me dejen en paz. Ver el nombre ya treinta veces en mi directo fastidia no solo a mí, sino a mucha más gente. La gente no se da cuenta de que no estoy solamente yo en la vida, que también tengo una familia. Tengo una madre, tengo unos abuelos y amigas. Tengo gente que me quiere y que le duele mucho ver ciertos comentarios y estupideces que tenemos que leer. Cuando yo siempre estoy aguantando el tiro y contesto porque me duele. Llega un momento que duelen las cosas. Que no se os olvide que no dejo de ser una chica de 21 años. Basta ya»