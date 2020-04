Marta Luisa de Noruega, en cuarentena, tras su polémico viaje a Estados Unidos

La princesa Marta Luisa de Noruega ha vuelto a demostrar que está loca de amor por el chamán Durek Verret. Su última locura por amor le ha hecho enfrentarse a las autoridades sanitarias europeas y provocado una enorme polémica en su país.

Desafiando las recomendaciones sanitarias, la hija del rey Harald de Noruega decidió tomar uno de los últimos vuelos para salir de Noruega y así estar junto a su novio justo antes de que el gobierno decretara la prohibición de entrar y salir del país. Una decisión tomada poco después de que su propio padre se dirigiera a toda la nación para concienciar de “la responsabilidad de prevenir la propagación de la infección”, lo que ha provocado una enorme polémica en el país de los fiordos, ya que además de hacer caso omiso a la Casa Real Noruega, viajó junto a sus tres hijas.

Marta Luisa recorrió más de 8.000 kilómetros para visitar a Durek Verret en Estados Unidos, donde el chamán reside desde hace un año, confirmando que la relación entre ellos no atraviesa ninguna crisis. En el viaje le acompañaron sus tres hijas, Maud Angélica, Leah Isadora y Emma Tallulah.

La noticia de su viaje a Estados Unidos corrió como la pólvora gracias al propio chamán que lo contó en sus redes sociales.

Fue el propio Verret quién contó en sus redes sociales la inesperada visita que recibió de Marta Luisa en plena crisis sanitaria por el Coronavirus. Una visita de tan sólo dos días que para el chamán ha sido la mejor declaración de amor de la princesa y que asegura han sido los dos mejores días de su vida.

“Mi amor, @princessmarthalouise @iam_marthalouise , sin ni siquiera decirme nada, apareció en mi puerta antes de aislarme. Literalmente voló por todo el mundo antes de que se cerraran las fronteras de su país. Solo para verme antes de que ya no podamos, solo fueron dos días. Fueron los dos mejores días de mi vida para mí y para mi familia. Cuando ella me dio la sorpresa, lloré como un niño, porque eso es amor para mí. Es demostrarlo con acciones. Sé que ella me ama tanto como yo la amo. Demostrarlo con hechos es mucho más grande que solo decirlo. No está de más lavar los platos o sacar la basura o sorprender a tu pareja con un regalo o darle un masaje. Solo hay que hacerlo. Como ir directamente al aeropuerto con tus hijos, sin maletas, sin nada y subirte a un avión solo para ver a la persona que amas. Eso es amor. Te amo, mi dulce Martha. Eres una mujer increíble, hermosa, poderosa y sabia que me hace mejor hombre. Si tu saltas, yo salto. Los quiero a todos. Estamos capeando esta tormenta con alegría. Nacimos para ganar”, dijo al mundo el chamán.

La escapada de la princesa obliga a la Casa Real Noruega a dar explicaciones

Tras el controvertido viaje de la princesa y sus hijas a estados Unidos, un portavoz del palacio ha tenido que dar explicaciones y salir al paso de las críticas provocadas por su imprudencia. Carina Scheele Carlsen, gerente de Marta Luisa, ha declarado al periódico noruego VG que “La Princesa y las niñas se fueron antes de que se implementara la cuarentena y antes de que las autoridades dijeran que no debían ir a Estados Unidos. Regresaron a Noruega tan pronto como pudieron y ahora están en cuarentena y sin síntomas”.