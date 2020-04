Marta López, novia de Kiko Matamoros, se defiende de las críticas por su delgadez

Desde que se dio a conocer de manera pública gracias a su relación con Kiko Matamoros, la modelo no ha parado de recibir críticas respecto a su físico; bien por sus notables retoques estéticos o por su su delgadez. Lo cierto es que Marta cuida mucho su aspecto haciendo mucho ejercicio y llevando una dieta sana; y así lo refleja en su cuenta de Instagram. Pero suba la foto que suba, los comentarios como “te falta un cocido”, “demasiado delgada” o “eres puro hueso” inundan sus redes sociales.

Por ello, la influencer se ha cansado de tener que dar explicaciones y ha querido defenderse de las críticas como mejor sabe: con otra foto en Instagram. Esta vez se trata de un post en el que podemos ver a Marta comiéndose un cocido, y al que le acompaña el siguiente mensaje: “Para todas aquellas que me dicen que me coma un cocido, este que me comí unos días antes del confinamiento, va por vosotras, guapas. Un día voy a hacer un vídeo sobre los haters ¿Os apetece? Ahora decid que no me lo comí o algo similar, que os leo".

El pasado 9 de marzo, la pareja cumplió un año juntos. Desde que se conocieran ambos han luchado a capa y espada contra aquellos que los han criticado y han puesto en duda su relación debido a la diferencia de edad; ella tiene 23 y Kiko, 63 años. Lo cierto es que se les puede ver muy felices, incluso no descartan pasar por el altar o ser padres. Por el momento están pasando la cuarentena juntos en casa, tal y como publica la modelo.