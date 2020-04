Saúl Craviotto se pone el uniforme de policía para luchar contra el coronavirus

View this post on Instagram

¡Un día menos para vencer al virus! 💪💪💪 ¿Como lo lleváis vosotros? Dejadme alguna recomendación que siempre va bien 😉 Os cuento mi plan de hoy... la verdad que los días se me están pasando volando! Hoy: ✅Desayuno. ✅Videoconferencia con los empleados de @visa_es. ✅Entrenamiento (ergometro + core). ✅Tomar el Vermú con unas aceitunas, unos berberechos y patatitas para las niñas. ✅Preparar la comida (hoy toca lasaña de espinacas, champiñones y queso fresco. ✅Dormir la siesta (lo que nos dejen las niñas) ✅Preparar merienda (Valentina quiere hacer un bizcocho casero... vamos a salir rodando de la cuarentena 😅). ✅Sesión de 45min de bici estática. ✅Ver la película de Frozen 1 (nos hemos dado de alta en la plataforma de @DisneyPlus ... recomendable para estos días si tenéis niños pequeños...) ✅Baños, cenas, lavar dientes, cuento y acostar niñas...😰 ✅Cenar @thefitbowl y yo con calma 😅 ✅Dormir...... 😴 Creo que me faltan horas para todo esto😂😂😂