Valentino y Balmain donan un millón de euros al hospital de Ifema

Estoy tan agradecida y orgullosa que Con el corazón 💔recibimos esta noticia tan grande maravillosa y generosa ,la compañía de Valentino En estos terribles momentos q estamos pasando. La donación de 1 millón de Euros para el Hospital de Campaña Ifema que construyó en un tiempo récord la Comunidad de Madrid para el Corona virus !!! Gracias a #valentino #mayhoola # Covid19 #pandemic #madrid #comunidad demadrid #fuerzaespaña #espagna @maisonvalentino @pppiccioli @realmrvalentino @giancarlogiammetti @carlossouza1311 #ifemamadrid