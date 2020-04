La crítica fulmina a Meghan Markle antes del estreno de “Elephants”

Suponía el regreso de la ex actriz a la gran pantalla. El estreno en Disney Nature del documental “Elephants” en el que Meghan ha puesto la voz no ha logrado el éxito esperado. Quienes han visto el film no han aportado buenas críticas, lo que supone un varapalo para Markle que participaba en el proyecto doblando una de las voces con un fin solidario. Sí ha sido bien acogida sin embargo en lo referente a la fotografía y a los efectos técnicos, que califican de sublimes.

El documental, grabado en otoño en Londres, cuenta la historia de un elefante africano, Shani, y su cría, Jomo, que emprenden un viaje por el desierto de Kalahari, guiados por su matriarca Gaia. Sufrirán ante la escasez de recursos en su viaje y tendrán que enfrentarse a voraces depredadores hasta llegar a un paraíso verde como hicieron sus antepasados.