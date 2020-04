Supervivientes castiga con una nominación disciplinaria a Yiya por llamar “morsa” a Rocío Flores

El programa nominó de forma directa a Yiya por descalificar a la hija de Antonio David Flores pero no actuó de igual forma cuando Ana María Aldón llamó gordo a Jose Antonio Avilés, provocando la indignación de las redes que destacan la doble vara de medir de la organización del programa.

Tras recibir una bronca de Jorge Javier Vázquez en la última gala del programa y ser nominada de manera disciplinaria por sus ataques al físico de su compañera, Yiya sólo necesitó siete palabras para dejar claro al presentador lo que toda la audiencia piensa: el trato de favor de la dirección del programa hacia Rocío Flores como la verdadera causa del castigo que le ha impuesto. “Siento no ser Flores y ser Guillén”-respondió ella tras rebelarse ante lo que considera una injusticia.

Nominación directa a Yiya tras referirse a RocíoFlores, una vez más, como “morsa”.

La organización de ‘Supervivientes 2020’ ha decidido que Yiya será nominada", comunicó Jorge Javier Vázquez tras el último desencuentro entre Yiya y la nieta de ‘la más grande’, que provocó que Rocío abandonara la Palapa llorando.

En mitad de una discusión a raíz de un vídeo sobre la convivencia, Yiya ha vuelto a llamar “morsa” a Rocío y esta se ha ido llorando en directo. Segundos antes se podía escuchar como Yiya decía al aire, “ya está haciendo ruidos de morsa”, mientras Rocío discutía con Fani sobre un malentendido de Avilés.

Para consolarla, el programa ha permitido a Antonio David Flores hablar en directo con su hija. “Rocío no me gusta verte pasarlo mal.-le decía su padre- Tu tía Gloria está contigo, todos estamos contigo. No le des más vueltas a las cosas. Tienes que estar entera porque si te veo así me haces sufrir. La actitud que tienes es la correcta, cariño mío”.

Después en una conversación “a solas” entre Jorge Javier y Yiya, el presentador le ha comunicado su nominación disciplinaria. La decisión del programa, ha indignado a los fans de la superviviente, que han mostrado su desacuerdo en las redes sociales y destacado el trato desigual que tiene Jorge con las protagonistas de este conflicto.

Jorge comunica a Yiya que está nominada de forma disciplinaria: "Que sea la última vez que te tenemos que advertir así" https://t.co/0FBgMITz9P #SVGala8 pic.twitter.com/HcX6X2sfmg — Supervivientes (@Supervivientes) April 9, 2020

“Estás nominada. Es la decisión que ha tomado la organización y te pediría como favor personal, que este programa lo ve muchísima gente y nos colocas en un lugar muy complicado, por favor no vayas por ahí porque sabes que la gente está muy concienciada con el tema de hacer daño a otra persona con el aspecto físico. Eres suficientemente inteligente para hacer tu concurso y no hacer esas tonterías que la sociedad penaliza”-le ha dicho el presentador.

La concursante no se quedó callada ante lo que considera una injusticia y trató de justificar sus palabras: “¿Ese es mi castigo por homologar la actitud o el sonido de una persona a un animal? Pues lo siento pero lo sigo pensando-ha dicho Yiya sin mostrar arrepentimiento- Lo tengo que asumir es lo que hay. Es una historia que se me atribuye pero que no he hecho. ¿Morsa no se puede decir pero sí cacatúa? Muy mal, Jorge", se lamentaba Yiya.

Sus quejas han provocado una dura reprimenda del presentador de Supervivientes que fuera de sí le ha contestado: “¡No me tomes por gilipollas!. Deja de dar por saco y de hacer este tipo de comentarios absurdos. Todo lo que se hace en televisión tiene una repercusión brutal. Que sea la ultima vez que te tengamos que advertir así. A partir de ahora tienes que medir absolutamente todo lo que digas"- le reprendía Vázquez.

“A partir de ahora me pienso muy mucho lo que diga”, respondía ella acatando las órdenes del programa y antes de despedir la conexión con Madrid, aprovechaba los últimos segundos para dejar claro lo que muchos piensan. “Entonces obviamos otras comparativas. Siento no ser Flores y ser Guillén”, dijo con retranca, haciendo referencia a que la nieta de Rocío Jurado tenía un trato de favor por parte de la organización del programa.