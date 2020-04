El «Resistiré» de Marta Sánchez: «La he grabado con el móvil»

Pemítanme que rebobine al manoseado 8 de marzo. Mono corto negro con brillos y hombreras, botas kilométricas, diadema y cola larga de gasa. «No tengo adónde ir, sin ti. Solo puedo repetir... ¡desesperada!». Una espectacular Marta Sánchez (Madrid, 1966) enciende al público en la Gala de Elección de la Reina del Carnaval Internacional de Maspalomas (Las Palmas de Gran Canaria) con una de sus canciones más tarareadas en sus 35 años de éxitos. Ha transcurrido un mes y un día. Nada más y nada menos. A la cantante y compositora, el toque de queda del Gobierno, o confinamiento, la pilló en las islas y desde allí descuelga hoy el teléfono para darnos buenas noticias. Que falta nos hacen, sí señor. Dicen que en tiempos de crisis, hay personas que buscan culpables y otras, soluciones. Ella siempre embarca con los segundos. En esta ocasión, la intérprete de «Soldados del amor» ha aprovechado el encierro para componer una balada melódica, «Un mismo corazón», cuyos beneficios irán a sumar en la lucha contra el coronavirus en colaboración con la Fundación Starlite y junto a más de 100 celebridades. «La verdad es que no pensaba escribir una canción sobre el momento que estamos viviendo, pero un día surgió esta melodía. Yo creo que me la mandó mi hermana Paz (fallecida de cáncer en 2003) y la escuché dentro de mí. Cuando ya tenía la música le pedí ayuda a un gran letrista nacional, que es Carlos Toro, autor del célebre ‘‘Resistiré’’, de ‘‘Mamá, quiero ser artista’’, o temas como ‘‘Desesperada’’, y a uno de mis músicos, Adrián Solla. Y de repente quería cantarla, hacer un vídeo en mi Instagram... Fíjate al final lo que hemos conseguido. Más de 105 personas han participado en este proyecto solidario». Ainhoa Arteta, Ana Torroja, Vanesa Martín, Chenoa, David Bisbal, José Mercé, Jon Kortajarena, Lydia Bosch, Nacho Cano, Anne Igartiburu, Pablo Motos y Paula Echevaría son solo algunos de los «vips» que le han dicho «sí» al homenaje musical de Marta. «Me he pasado 15 días pegada al móvil para conseguirlos y la respuesta de todos ha sido increíble. Pero quiero dejar claro que no todos son famosos, también hay amigas como Carmen Ortega, que está pasando un cáncer de pecho, médicos, personas de servicios sanitarios, gente que trabaja en supermercados. Aquí cada uno suma. Y luego, claro, la Fundación Starlite, de mi queridos Sandra García-San Juan e Ignacio Maluquer, que es la que va tramitar que todo lo recaudado se destine a material sanitario contra el Covid-19».

Mientras reconoce que la primera semana de encierro «tuve bastante bajón», se afianza en la importancia de la música en estos tiempos de pérdida y soledad: «Es la única y mejor arma que tenemos para hacer nuestra aportación como personas populares que somos. Hay mucha mala noticia, mucha desgracia, mucha realidad muy dura. Desde nuestras casas y con nuestros humildes métodos, porque no he podido utilizar ni un micrófono. ¡Yo esta balada la he grabado con un móvil! ¿Tú te imaginas para alguien como yo, con lo perfeccionista que soy, lo que ha supuesto? Es como si la vida me hubiera dicho “ahora te vas a enterar de lo que vale un peine”. Todos los que estamos en esto lo hemos hecho con escasísimos medios profesionales y técnicos. Pero es que estamos así y hay que coger el toro por los cuernos. En malas condiciones están también médicos, policías…». Cuando la estrella del pop nos habla solo como Marta, el relato calca al que muchos de ustedes dibujarían: «Tengo fobia y paranoia a salir mucho. En un mes he ido tan solo cinco veces a hacer la compra. No tenía mascarilla, ni a través de amigos farmacéuticos la conseguí, así que salía poco. Hace una semana que la tengo. Como esto me pilló en Canarias, pues se me encendió la bombilla y aquí estamos con mi hija, que se vino en cuanto cerraron los colegios». En el plural, la cantante incluye a Federico León, su pareja desde hace algo más de año y medio, pero ella continúa por el relato maternal: «Paula está haciendo muchos deberes, creo que nunca la he visto estudiar tanto. Pero de alguna manera los niños son rápidos para tener esa capacidad de recuperar el tiempo perdido. Lo que no me parece tan fácil es saber cómo se recuperará el país…Solo espero que salgamos mejores, más sensibles, porque me da miedo que la gente coja fobia a la multitud. Estos días, cuando iba al supermercado, me daba cuenta de que la gente te mira con reservas. Es lo que más miedo me da. La crisis la levantamos con una sonrisa».

Si toca hacer previsiones sobre cuándo retomará sus conciertos, sigue optimista: «Estoy expectante, como todos los demás, pero espero que a partir de agosto podamos volver a hacer un poco de vida normal. No sé si estoy hablando de más, pero creo que las altas temperaturas nos van a ayudar con este virus, y quizá la música pueda volver. Hay que tener una perspectiva inteligente, no tremendista. Esto no se puede parar eternamente. En la vida pensé lo que puede cambiar el mundo en un mes».

Conectada con su madre

Esperanzada a nivel laboral, su otra preocupación diaria la lleva a La Coruña, donde vive su madre: «Estamos conectadas todos los días, y por suerte ella está muy bien, porque es una mujer fuerte. Además, hay una vecina en la puerta de enfrente que le pasa comida». Aprovechando que estamos mirando a Galicia, le interrogo por las donaciones de Amancio Ortega para ayudar en la pandemia. Marta responde tajante: «Te diría que ya lo ha hecho otras veces y que, como gallega de origen, para mí es intocable» Y sin llegar a reprocharle nada concreto al Gobierno, añade: «Ahora no es momento de echar en cara cosas, pero lo único que espero es que haya humildad para reconocer los errores».

Le aguardan varias entrevistas tras ésta. Como en los viejos tiempos. O sea, hace un mes y un día. Antes de despedirnos, me pide permiso y lanza un mensaje final: «Quiero que esto también nos sirva para recapacitar y pensar quién sale ganando con todo esto: la naturaleza. Es una llamada de atención del planeta».

De cantar a los soldados a entonar el himno

Tenía solo 24 años. Marta Sánchez, entonces solista del grupo Olé, Olé, se desplazó hasta el Golfo Pérsico para cantarles «Soldados del amor» a los militares españoles que habían sido desplazados antes de la primera guerra de Irak (foto de la izda.). Su actuación aquel 24 de diciembre, a bordo de la fragata Numancia, ocuparía muchas crónicas y le sería recordada años después. Veintiocho más tarde, la cantante de origen gallego volvía a protagonizar un momento de lo más patriótico tras ponerle letra al himno nacional durante una actuación en el madrileño Teatro de la Zarzuela (dcha.). Los halagos fueron más sonoros que las críticas, pero la artista se resiste a repetir ahora aquella interpretación: «En estos tiempos tan delicados no me apetece meterme en ese fregao».

Un corazón con 100 latidos

«Nada impedirá que dibujemos en el cielo un mismo corazón ni la pena ni el dolor ni el miedo serán tan fuertes como tú y yo», reza el estribillo de «Un mismo corazón». El tema, compuesto por Marta Sánchez y el genial letrista Carlos Toro, va a destinar todos los beneficios que recaude a la lucha contra el coronavirus de la mano de la Fundación Starlite (Donaciones en www.starlitefoundation.org). Para este proyecto musical y solidario, ha contado con el apoyo de importantes cantantes de nuestro país, además de actrices, comunicadores y también personas anónimas que han querido aportar su grano de arena. El tema puede escucharse en las diferentes plataformas digitales a partir de hoy.