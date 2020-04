La duquesa de Huéscar, embarazada y Rocío Flores, humillada

¡HOLA! nos trae la noticia del embarazo de Sofía Palazuelo. Me tranquiliza que la llamen por su apellido porque eso significa que no soy la única que no tiene ni idea de quién es. Pero lo busco y lo cuento: duquesa de Huéscar, exposa de Fernando Fitz-James Stuart, hijo a su vez de Carlos Fitz-James Stuart y, por lo tanto, nieto de la duquesa de Alba. Pues eso, que va a nacer un bisnieto de Cayetana de Alba. Como dicen en Parque Jurásico, la vida se abre camino.

Mientras tanto, Chenoa está inquieta. Su boda con Miguel Sánchez Encinas (dos apellidos, a este no lo conocen ni en su casa) está en pausa por la pandemia. Bueno, Chenoa, tranquila. Que te podrás casar en cuanto esto pase.

Me gusta mucho que en la foto lleva un jersey que casi parece una sudadera de chándal. A mí es ver a Chenoa en chándal y sentir una ternura infinita.

Enrique Iglesias y Anna, sin apellidos que no los necesitan, presumen de hija. Pelirroja. Y la infanta Elena habla por primera vez tras el aislamiento y lo hace para decir que sus hijos también están confinados. Como todos, Elena, como todos.

DIEZ MINUTOS trae en portada a Rocío Flores, que la pobre ha tenido que soportar humillaciones en la isla de los famosos. También te digo que no las ha soportado gratis, tampoco perdamos la perspectiva. Los insultos de unos y desprecios de unos y la indiferencia de otros, han marcado su paso por el concurso. Es lo que hay. El espectáculo.

Elsa Pataky sí que lo está pasando mal, pobre. Encerrada con Thor en una casa enorme con espacio al aire libre e, incluso, acceso a la playa. Criatura. Yo no sé cómo va a llevar el estrés postraumático después de este infierno. Tendremos que seguir el devenir de los acontecimientos.

Otra que lo está pasando fatal es Elena Ochoa, de cuarentena en Saint Moritz. Yo creo que voy a ahorrar para la próxima pandemia, que a mí no me pilla otra vez así al despiste y de cualquier manera.

A ver si LECTURAS me da lo que necesito: mi ración de Las Campos.

¡Sí! ¡Toma! María Teresa Campos (aquí hoy la llaman Teresa Campos, pero para mí siempre será María Teresa Campos y de este burro no me bajo) cuenta en exclusiva que su Terelu (nuestra Terelu) está aterrorizada por si le pasa algo. Pues claro, Maritere, como todas con nuestras madres. Que estáis en un grupo de riesgo aunque no os guste lo de la edad, mujer. Entiéndenos.

Letizia disgustada porque quería que sus hijas dieran un mensaje pero no le han dejado. Vaya.

Ana Obregón preocupada por la salud de su hijo. Y no es para menos. Hospitalizado en Barcelona, sometiéndose a quimioterapia, y en estos momentos, pues como para no estar preocupada una madre. A ver si sale todo bien y queda en un susto. Ánimo.

Mercedes Milá cuenta cómo fue estar atrapada en Roma, donde se encontraba con el equipo de su programa para Movistar + cuando estalló la crisis del Covid-19 y se cancelaron vuelos.

En SEMANA, otra vez los duques de Huéscar y su embarazo (aquí, además, nos enteramos de que es niña) y la infanta Elena, que está preocupada por sus hijos. Vamos, como España entera preocupada por sus hijos, por sus padres y por todos sus familiares. Como para no estarlo.

Rocío Flores y el monotema familiar: “no tengo a mi madre”. Lo de esta familia es como para dar nombre a una patología psiquiátrica. Ahí dejo la idea.

Carlota Corredera tiene ganas de abrazar a su madre. O se acaba pronto el confinamiento o las portadas del corazón van a acabar siendo los grupos de WhatsApp familiares de los famosos, el lugar desde el que mandarse mensajes y decirse que están preocupados, que tienen ganas de abrazarse o que mira, ya te llamo yo, si eso.