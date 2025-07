Bertín Osborne se jubila: esta es la fecha y la razón de su adiós a los escenarios

Presentador, aristócrata, socialité… Son muchas las facetas por las que Bertín Osborne es conocido, pero fue la música lo que le permitió dar el salto al foco. El cantante lleva más de medio siglo de vida sobre los escenarios y suma un total de 20 álbumes de estudio, una larga y exitosa trayectoria a la que está a punto de poner fin.

A sus 70 años, el artista considera que ya es hora de decir adiós, al menos a su carrera musical, y ya ha puesto fecha a su marcha de los escenarios. Será el año que viene, tras una gira que le llevará a recorrer varios puntos de la geografía para despedirse de su público.

Una decisión que llega tras un año complicado musicalmente hablando. El cantante se vio obligado a suspender algunos conciertos a consecuencia del covid persistente del que fue diagnosticado, una enfermedad que le ha provocado algunos problemas en la voz.

La razón por la que Bertín Osborne se jubila

Su intención ahora es centrarse en su empresa, con vistas a dejar un legado firme a sus hijos. “Quiero dejar una empresa que funcione y que ellos puedan seguirla, venderla o pulirla, pero que tengan algo sólido. Y no fama o discos... La música es mucho esfuerzo, muchos viajes, mucho foco... y me aleja de otras cosas que, en este momento, para mí, son más importantes”, explicó a la revista “¡Hola!”.

Bertín Osborne en el estreno de "Gypsy" Gtres

Unos hijos entre los que se encuentra el bebé que tuvo con Gabriela Guillén y que tantas polémicas le ha llevado a protagonizar en los últimos meses. Osborne se desentendió inicialmente del niño y dejó bien claro que no tenía intención alguna de “ejercer de padre”. Sin embargo, con el paso del tiempo ha reflexionado y, al menos, ahora se implica en lo económico.

Se mantiene firme en su negativa a la relación emocional. Por el momento, no se dejará ver con el niño en el parque o recogiéndole de la guardería. “A estas alturas no tengo vocación de padre… Intentaré que le vaya bien, que vaya a colegios buenos. Todo eso lo haré y lo ayudaré, pero no me voy a poner a cambiar pañales a estas alturas de mi vida porque ya ha pasado. Eso me pasó ya”, recalcó el empresario ante las cámaras y micrófonos de la agencia “Europa Press”.

Explicó, además, que su apatía no pilló de nuevas a la madre del bebé, puesto que la avisó de su postura cuando le dijo que estaba embarazada: “Esto no es una cosa nueva. Yo se lo dije. Se lo dije”.