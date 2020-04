Iker Casillas: “Después del infarto, tenía miedo de caminar, dormir..."

Desde que recibiera el alta hospitalaria, el guardameta sabía que sería difícil que volviera a dedicarse a su gran pasión, el fútbol. Así se lo ha comentado a su ex compañero del Real Madrid, Míchel. "Hace un mes hice una prueba de esfuerzo y fue bien. Tenía una cita con el médico en abril, pero no ha podido ser por esto. Quiero presentarme a la presidencia de la Federación, pero lo importante es acabar con la pandemia”, ha añadido.

Además Casillas ha señalado que el infarto le hizo cambiar su escala de valores. "Empecé a valorar más los momentos. A veces, nosotros, los jugadores, no valoramos lo que tenemos y no creemos que podamos hacer felices a mucha gente y eso ha cambiado un poco”. Además, ha destacado que su vuelta al campo de fútbol no depende de él, sino de los médicos. "Hay que ser realista: lo más importante es mi salud”.

“Tenía miedo de caminar, dormir y hacer algún esfuerzo físico. Era imposible. Ahora no estoy preocupado, me siento bien. Pero también tengo mucha medicación que me hacen sentir bien. Creo que sólo los médicos pueden decir lo que puedo o no puedo hacer”, ha revelado a los medios de Oporto, ciudad en la que vive junto a Sara Carbonero y sus dos hijos, Martín y Lucas, de quienes dice que desea que "estudien, que sean lo que quieran. Me da miedo que tengan ese fracaso y tienes que estar muy fuerte”.