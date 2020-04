La doble moral de Alfonso Merlos: critica a Pablo Iglesias por no llevar mascarilla y defiende su “confinamiento” con Alexia Rivas

La presencia de Alfonso Merlos en “El programa de Ana Rosa” se convierte en su primera intervención tras el escándalo que se ha desatado tras descubrirse que era infiel a Marta López con la periodista Alexia Rivas, mientras intervenía en el programa “El estado de alarma” del canal de Youtube de Javier Negre.

Tal y como anunció Alexia Rivas en Socialité, Alfonso acudiría este lunes con normalidad a su trabajo como tertuliano político en los programas de Telecinco en los que colabora: “El programa de Ana Rosa” y “Ya es Mediodía”, que presenta Sonsóles Ónega y en el que, hasta la semana pasada, compartía plató con su ya ex pareja Marta López.

A primera hora de la mañana, el periodista murciano, abandonaba su hogar en Boadilla del Monte, entre las preguntas de los reporteros que siguen apostados en la puerta del chalet, a la espera de captar la primera imagen oficial de Alfonso y Alexia. Tras ser descubierto su idilio, la pareja de periodistas ha permanecido en el domicilio de Merlos, desde dónde Alexia ha realizado sus intervenciones para Socialité.

Ana Rosa se reincorpora tras su afonía al frente del programa.

Tras tener que abandonar su programa el pasado miércoles por su afonía, Ana Rosa Quintana ha reaparecido en plato esta mañana acompañada del personaje más buscado del momento: su colega y tertuliano, Alfonso Merlos. La veterana periodista ha agradecido la presencia de Merlos en plató en la mesa política a pesar de todo lo que ha ocurrido este fin de semana: “No sé, el pobre, cómo puede estar aquí y te lo agradezco del corazón”.

Merlos ha mantenido que estaba soltero cuando comenzó con Alexia y su derecho a preservar su intimidad.

Aunque la presentadora ha confesado que “no pensaba hablar de todo esto contigo, excepto a nivel privado, para ver cómo estabas”, no se ha resistido a hablar sobre el “Merlos Place”, como se ha bautizado en las redes, el culebrón que afecta a tres conocidos trabajadores de Mediaset.

“Tú, Alfonso, ¿guardas la distancia de seguridad?”, le ha preguntado Ana Rosa Quintana al aparecer este lunes en el programa. “Absolutamente”, ha respondido Merlos. “Tienes que guardarla”, le ha recomendado la presentadora en una clara indirecta a todo lo que ha ocurrido desde que se descubriera su infidelidad.

El periodista hablaba de la polémica que ha protagonizado el Vicepresidente, Pablo Iglesias, que ha sido grabado sin mascarilla y guantes mientras hacía la compra en un supermercado. Merlos criticaba que no siguiera las recomendaciones sanitarias y una de sus compañeras de mesa ha criticado su doble moral. “Tu hablas de una España en confinamiento, pero tu criticas lo que tú no haces”.

Era entonces cuando Alfonso, enfadado, ha tratado de defender su derecho a la intimidad: “Cada persona tiene derecho para comentar la parte de su vida que quiera y yo tengo derecho a no comentar la mía.” Ana Rosa decidía cortar el enfrentamiento entre sus colaboradores pero no eludía realizar una pregunta especialmente incómoda para Merlos: ¿Tú te has saltado el confinamiento?, le preguntaba su jefa: “Yo he ido de mi casa al trabajo, cuando había guardia en mi casa y cuando no. Alexia tiene un permiso para salir porque es periodista y se desplaza para ir a su trabajo y vuelve a su residencia habitual.”

A pesar de que el periodista ha defendido su derecho a la intimidad, tal y como esperaba la audiencia, ha acabado dando su versión de los hechos y disculpándose con su ex pareja, Marta López: “Si hay una persona que siente que yo tengo que disculparme, me disculpo ahora-decía Merlos.

Tras sus disculpas públicas, Ana Rosa le ha tendido una mano para que aclarara sí, en el momento de la “pillada”, mantenía una relación o no con Marta. ¿Tú eres soltero?-le ha preguntado Ana Rosa, sin matizar fechas. A lo que Merlos ha contestado, rotundo: “¿Yo?, ¡claro!.”