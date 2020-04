Alfonso Merlos, en exclusiva para LA RAZÓN: “No he sido infiel a nadie”

No quiere enfrentamientos mediáticos con Marta López, no es su estilo. Alfonso Merlos insiste, en entrevista exclusiva con La Razón, en que “Marta y yo habíamos roto, se están contando muchas mentiras, yo no he sido infiel a nadie.”

Le cuesta hablar, insisto, y consigo que se preste a la entrevista. Me vuelve a decir que “la relación con Marta estaba acabada, pero no quiero entrar en polémicas, es mejor mantener distancias y guardar silencio sobre un asunto que forma parte de la intimidad de dos personas…

- Pero su relación con Marta era pública y ha sido una sorpresa esa ruptura tan inesperada…

- Bueno, estamos los dos en Tele 5, nos conocíamos desde hace mucho tiempo, nos han sacado en las revistas…era inevitable que la relación trascendiera. Pero ni voy a confirmar ni desmentir lo que se ha publicado en estos últimos días, ni pienso aclararlo, interpretarlo o matizarlo, solamente digo una cosa, evidentemente lo que están vendiendo algunos medios hablando de que existe una infidelidad es falso. Me dedico profesionalmente a lo que me dedico, sigo trabajando…

- Se le vincula sentimentalmente con la reportera de “Socialité”, Alexia Rivas. ¿Es una historia con futuro o una simple aventura

- Estoy iniciando una relación con ella, tiene también una proyección pública por ser periodista, y dentro de esa relación es un presente en el que los dos estamos muy contentos, ilusionados, y es lo único que me importa ahora mismo. Y espero que se acabe toda la polémica que se ha montado sobre mi pasado, vivo el presente, me importa el futuro, y no me interesan ningún tipo de conflictos, de debates o discusiones, absolutamente nada de eso.

- Dice que se están contando muchas mentiras…

- Efectivamente, hay muchas imprecisiones, cosas que son falsas, pero no me vale la pena salir al paso de ellas.

- ¿Le está afectando mucho emocionalmente esta situación?

- Estoy tranquilo y fuerte y, repito, mi actual pareja y yo nos sentimos muy contentos e ilusionados.

- Respeto su versión, pero Marta nos aseguró ayer mismo que “asumo los cuernos” y que no había una separación… Que intuía incluso que podía haber una tercera persona pero que esta situación le ha pillado por sorpresa.

- Marta es como es, yo soy como soy, siento por ella afecto, aprecio, y diga lo que diga no pienso entrar en una pugna dialéctica con ella, ni en una confrontación.

- ¿Y qué recuerdo le queda de esta mujer?

- Fue una historia muy bonita, que no cambiaría por otra… Por eso no quiero polemizar.

- ¿Cuándo rompió con Marta?

- Eso solamente nos importa a nosotros, no estoy dispuesto a entrar en ello.

- Hombre es que ya están afirmando en algunos medios que usted empalma un noviazgo con otro…

- Ja, ja, ja… Mire, vamos a dejarlo. Ya le dije hace un momento que se cuentan muchas falsedades.