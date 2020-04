Dani Rovira comparte su primera imagen tras iniciar el tratamiento contra el cáncer

«Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el “bicho”, anunció Dani Rovira al iniciar el tratamiento contra un Linfoma de Hodgkin. "No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones. Eso sí, pasaré a formar parte de esa población de alto riesgo cuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarme en unos días, así que tendré que cuidarme, cuidar y dejarme cuidar un poco más», añadía en su perfil de las redes sociales.

El actor ha anunciado además que estos días hará un directo en Instagram y que quiere compartir con sus fans su buen estado de ánimo: «Este viernes haré un directo a las 18.30 horas. Sin pre-tensiones. #EnTuTazaOEnLaMía. Haré dos o tres conexiones con gente de Málaga y hablaremos de todo un poco. ¿Nos acompañáis? Yo con mi taza y vosotros con la vuestra. Y lo que surja...».

En la imagen el protagonista de “Ocho apellidos vascos” aparece con la cabeza rapada y sosteniendo una taza con la que ha anunciado su nuevo proyecto.