Oriana Marzoli se defiende tras ser acusada de saltarse el confinamiento

Oriana Marzoli desató un aluvión de críticas en redes sociales tras subir unos stories a su perfil de Instagram en los que se la podía ver en una piscina junto a unos amigos haciendo todo tipo de acrobacias y posteriormente, conduciendo con alguien al lado. Unas historias por las que se le acusó de saltarse las medidas de seguridad y el confinamiento obligatorio.

Tras convertirse en el foco de la polémica, la colaboradora de televisión se ha visto obligada a dar explicaciones sobre las “stories” de la discordia, y lo ha hecho aclarando punto por punto cada una de los motivos por los que se le había criticado. “A ver, los cuatro ‘enterados’ que me dicen que hay que salir con mascarilla”, comienza escribiendo Oriana.

“Que yo sea un personaje público no me convierte en Teresa de Calcuta. Soy joven y me gustar estar guapa, tener bien las uñas y subir lo que me salga de la punta de la nariz en mis redes sociales, que para eso son mías”, aclara tajante la influencer. “Mientras no haga daño a nadie y sea consciente y responsable, voy a seguir haciéndolo como hasta ahora”, concluye.