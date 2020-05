“Finding Freedom”, la biografía autorizada de Harry y Meghan

«Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family» («Encontrando la libertad: Harry, Meghan y la creación de una Familia Real moderna») es el título de la biografía autorizada de Harry de Inglaterra y Meghan Markle. Toda una declaración de intenciones cuyo lanzamiento está previsto para el 11 de agosto y que reúne todos los ingredientes para convertirse en un best seller mundial. La obra ha sido escrita por la periodista estadounidense Carolyn Durand y el británico Omid Scobie, bajo edición de Rupert Murdoch, otrora enemigo del hijo del príncipe Carlos y de su esposa.

La descripción del libro de Amazon afirma que “Por primera vez, Finding Freedom va más allá de los titulares para revelar detalles desconocidos de la vida de Harry y Meghan juntos, disipando los rumores y conceptos erróneos que afectan a la pareja a ambos lados del estanque”.“Finding Freedom es un retrato honesto y cercano de una pareja segura, influyente y progresista que no tiene miedo de romper con la tradición, decidida a crear un nuevo camino fuera del centro de atención, y dedicada a construir una organización humanitaria que marcará una profunda diferencia en el mundo”, se puede leer en el resumen de la biografía del nieto de la reina Isabel ll.