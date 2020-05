Pilar Rubio: “Éste va a ser el verano de nuestra vida”

Si tienes contracciones cada diez minutos, el médico te aconseja ir al hospital. A mí esta mañana me brindan la sexta parte de una hora para conocer los detalles de otro alumbramiento: el del nuevo proyecto de Pilar Rubio (Madrid, 1978), embarazada de seis meses de su cuarto hijo. Para entrevistar a Shakira solo dispuse de siete. El paralelismo entre ambas va más allá: ni la corte profesional que las escolta, ni los millones de seguidores que atesoran (cinco en el caso de la de Torrejón) ni sus galácticos maridos han mermado un ápice su cercanía y naturalidad.

“¿Cómo estás tú, Cristina? ¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Por qué sigues trabajando, claro?”. Rubio arranca con la empatía con la que brilla en “El Hormiguero” de Motos y pronto fluye la conversación. “La verdad es que no tengo tiempo para aburrirme. Con decirte que solo hemos visto una película en 50 días de confinamiento. Entre los niños, dedicarle tiempo a mis redes sociales, a trabajar en mi cosas…Pero qué te voy a contar…” A Rubio, madre por partida triple de Sergio (5), Marco (4) y Alejandro (2), la hemos visto preparar helados de frutas, confeccionar camisetas, ayudar con los deberes, jugar a las cartas, peinar a sus cuatro perros....Y hasta teñirse! Hoy ha tenido que aparcar este cerro plancha para protagonizar su primera presentación por videoconferencia desde su casa de Madrid, ubicada en la exclusiva zona de La Moraleja, al norte de la capital. El reloj avanza y tenemos una colección de bañadores por presentar: Pilar Rubio by Selmark.

“Después de año y medio de trabajo he conseguido los mejores trajes de baño, con los mejores materiales . Soy muy maniática y perfeccionista. Me gusta cuidarme y verme bien, al detalle –revela Pilar-. Lo primero que hice fue el trabajo de campo. Empecé a preguntarles a mis amigas qué les gustaba y qué no. Y luego tuve en cuenta también mis preferencias, claro. Colores, partes para reafirmar... En Selmark, que lleva 40 años siendo líderes, consiguieron hacer un trabajo increíble. Hay que apreciar el nivel que tiene este país en cuando a diseño, en este sector y en el resto”.

La presentadora, que empezó la carrera de Económicas antes de dejarse cautivar por la televisión, destaca la importancia de estos conocimientos para el negocio: “La perspectiva que te da el haber estudiado es fundamental, porque tienes una visión más social y práctica. Intentas llegar al mayor número de población y sabes cómo vender. Lo más importante es escuchar a las mujeres y sus necesidades”. Fue en junio de 2019, el mismo mes de su multitudinario “sí” con Sergio Ramos, cuando Pilar estrenó sus trajes de baño en Lanzarote.

Un año después, la pandemia ha secuestrado el calendario, pero ella es optimista: “Éste va a ser el verano de nuestra vida, porque vamos aprovechar cada momento y cada rayo de sol. Va a ser un antes y un después. Lo que ha pasado, con todo lo que tiene de triste, nos va a venir bien para valorar lo que tenemos”. En su caso, la crisis sanitaria ha dejado a su marido sin Eurocopa y con la vuelta a los entrenamientos a la espera de test. “Preguntad al Real Madrid”, despeja Pilar en este punto. En vez un campeonato, el mes de julio sumará otro bebé a los Ramos, de cuyo nombre no quieren acordarse…aún. “Pronto anunciaremos el sexo del bebé”, nos regala a tiempo cumplido. Todavía indagamos más. Sobre música. “¿Ganas de conciertos?”. “Ojalá lleguen”, contesta. Al final han sido 13. Lo que en fútbol vendría a ser el minuto 93.

“Tener buena figura es cuestión de constancia y voluntad”

Tres meses antes de quedarse embarazada del que será su cuarto hijo, en junio de 2019, Pilar Rubio posaba en Lanzarote con los ocho trajes de baño que ella misma ha diseñado para la marca española Selmark, con sede en Vigo, cuyos precios van de los 55 a los 100 euros. “Ahí estaba mucho más delgada. Me veo un tipazo”, nos confiesa. Ahora, a tres meses de dar a luz, la presentadora solo ha engordado seis kilos. “La constancia es lo más importante y aunque estés embarazada tienes que seguir cuidándote, porque será bueno para ti y para tu bebé. No hay milagros. Yo cuando veo a la gente que dice “estas famosas van a dar a luz y allí mismo les quitan la tripa. Pero, ¿dónde hacen eso? Si fuera así de fácil no me sacrificaría. Tener buena figura es una cuestión de constancia y de fuerza de voluntad.”

Cuarto hijo a los trece meses de su boda

Pilar Rubio y Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, serán padres por cuarta vez en julio, trece meses después de su boda sevillana. Con una foto de ese día inolvidable, el futbolista felicitó a Pilar por el día de la Madre bajo un “gracias por tu amor infinito. Te queremos con locura.”