¿Cómo borrar la huella del confinamiento en nuestro cuerpo?

La huella del confinamiento comienza a notarse en nuestro aspecto. El teletrabajo y el aislamiento en casa ha provocado un abuso de la luz artificial, sobre todo procedente de los aparatos electrónicos, haciendo que esa menor exposición a la luz natural ocasione inflamación, enrojecimiento e irritación en nuestra piel. Además, la carencia de luz natural hace que aunque nos levantemos con mucha energía, la perdamos rápidamente.

Los cambios en los hábitos nutricionales, la falta de ejercicio y la carencia de vitamina D puede provocar también un incremento de episodios depresivos o de cambios de humor.

Tantos días en casa ha ocasionado en muchas personas un aumento de peso, provocado por un mayor consumo de repostería y panadería casera. A lo que habría que añadir muchos déficits nutricionales de vitaminas, minerales y antioxidantes derivados de una menor ingesta de verduras y frutas. Parece ser que muchas personas se han tomados los días de cuarentena como si fueran fiesta, un error general potenciado por la menor actividad física que, además de contribuir al aumento de peso, provoca una disminución de masa muscular. El Dr. Ángel Martín, director médico de la Clínica Menorca, nos aconsejqa como borrar las huellas del confinamiento en nuestro cuerpo.

¿Qué tratamientos serán más necesarios tras la cuarentena?

Los pacientes empiezan a notarse la aparición de arrugas, flacidez o pérdida de volumen, una aceleración del envejecimiento. Quizá lo primero que notan son las arrugas del tercio superior de la cara, es decir, la frente, el entrecejo y las patas de gallo. Pienso que el tratamiento más demandado va a ser la toxina botulínica. El ácido hialurónico será el segundo, por la pérdida de turgencia y volumen aparecida en estos días de confinamiento. Sobre todo en el tercio inferior de la cara, donde va a aportar un efecto tensor. A veces vamos a necesitar mezclarlo con otras sustancias. Remodelar el ovalo facial aporta un punto de juventud. Y en tercer lugar los hilos tensores espiculados, dirigidos a tratar las zonas donde hay mayor flacidez de la cara.

¿Cuáles son las consultas más demandadas estos días? ¿Las atienden telemáticamente?

Sí, atendemos telemáticamente a diario. Tenemos consultas de casi todas las especialidades, pero sobre todo de nutrición. También están las de cirugía: mamas, lipo, tratamientos faciales, cirugía capilar y estética corporal.

¿Trucos de belleza para evitar el envejecimiento prematuro?

Intentar evitar el estrés y la angustia que nos rodea estos días. Procurar dormir bien. Seguir una rutina de ejercicio, alimentación e higiene de vida en general. Y cuidar la piel exactamente igual que antes de la pandemia.

¿Cuál es la mejor rutina para el cuidado en casa de las manos?

Es fundamental aplicar crema de manos varias veces al día para recuperar la barrera natural que se acaba dañando con el lavado frecuente. Si podemos, usar un gel de manos dermoprotector. Las soluciones hidroalcohólicas hay que dejarlas solo para cuando estamos fuera de casa.

¿Qué es lo que más envejece, la arruga, la flacidez, la falta de luz…?

La flacidez envejece muchísimo, una cara que pierde sus contornos es una cara sin juventud. Pero en mi opinión es la suma de todo. En principio la arruga puede parecer bella, aportar carácter y personalidad, pero cuando son muchas o muy profundas, como un entrecejo marcado, que da un aspecto cansado, o unas comisuras que cambian la sonrisa por amargura, se delata la edad.

¿Es el láser la mejor opción para eliminar manchas pigmentarias?

El láser PicoSure® de Cynosure® es un gran avance con importantes beneficios para el borrado de manchas y el rejuvenecimiento de la piel. Su método de eliminación de las lesiones pigmentarias responde a un impacto fototérmico sobre los pigmentos, fragmentándolos en pequeñas partículas para que el organismo las pueda eliminar de forma natural. La luz que se emite en picosegundos destruye aquellas células con un exceso de pigmento sin dañar el tejido circundante, eliminando las manchas por completo. No hay ningún otro tratamiento a su altura. Es un excelente aliado antiaging con unos resultados espectaculares.

¿Hay algún principio activo que debamos evitar antes de someternos a un tratamiento láser?

Existen algunos productos y fármacos que son más fotosensibles que otros. Éstos se deben evitar si tienes pensado realizarte una sesión de láser. De todas formas, siempre hay que hacer una ficha técnica antes de cualquier tratamiento, y siempre preguntamos qué está tomando y qué se está poniendo el paciente para valorar si hay alguna contraindicación y recomendación.

¿Cuáles son sus rutinas de cuidado para sobrevivir a la cuarentena?

Me sigo levantando como todas las mañanas cuando iba a trabajar, básicamente porque sigo pendiente de todos los gestos que pueden afectar a la clínica, sus trabajadores, pago de proveedores, nueva aparatología que teníamos prevista, etc. Hago seguimiento por videoconferencia de todos los pacientes que se hicieron algún tratamiento antes del confinamiento, aquellos que tenían previsto hacerlo en estos días, y muchas nuevas consultas de gente que está preguntando qué hacerse, cómo y cuándo. La verdad es que no hemos parado.

En mi día a día cuido mi alimentación, como siempre, tomando gran cantidad de fruta y verdura, pero también carne y pescado, cereales, legumbres… Como me gusta mucho la cocina, me entretengo haciendo recetas sanas.

¿Seremos más fuertes tras esta crisis?

Aprenderemos a solventar situaciones difíciles y daremos menos importancia a los problemas leves.