Mary-Kate Olsen solicita el divorcio “de emergencia” de Olivier Sarkozy

La actriz e influencer de 33 años ha presentado una demanda de divorcio contra su esposo, Olivier Sarkozy, de 50. Mary-Kate ha solicitado al gobierno de Nueva York una orden judicial de emergencia para que la pandemia del Covid-19 no retrase el trámite, ya que los juzgados están cerrados por la crisis sanitaria.

Se trata de la segunda petición que solicita ya que la primera, presentada y firmada el 17 de abril para disolver su matrimonio se detuvo debido a la pandemia global. La solicitud de un divorcio de emergencia podría estar justificado para proteger las pertenencias y garantizar la estancia de la actriz en el inmueble común hasta el próximo día 30.

«Esta solicitud es una emergencia porque mi esposo espera que me mude de nuestra casa el lunes 18 de mayo de 2020 en medio de la pandemia. Estoy horrorizada. No solo solo perderé mi casa, sino que también me arriesgaré a perder mi propiedad. Me preocupa mucho que mi esposo elimine y/o oculte mis pertenencias», ha justificado Olsen además de aceptar que su matrimonio ha terminado y la relación "se ha roto para siempre.».