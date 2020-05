Gianmarco celebra la expulsión de Ivana en ‘Supervivientes’: “Ciao Bella”

Tan solo un día después de hablar sobre su supuesta relación con Ivana Icardi tras su paso por la versión italiana de 'Gran Hermano’ y confesar ligeramente molesto: “a mi ella nunca me había gustado y se lo dije claramente: 'no me gustas, somos solo amigos, no hay nada más. ¿Cómo puede decir que ha sido mi exnovia si nunca hemos salido ni nos hemos besado? ¿Qué película estás contado? Yo me quedo flipado”. Ahora, Gianmarco Onestini celebra la expulsión de la concursante de ‘Supervivientes’ con un tuit.

“Ha llegado hasta aquí mintiendo e intentando engañar a todos pero la falsedad y la hipocresía se pagan. Ahora vuelves a casa. Ciao Bella”, escribía anoche el ex de Adara tras la expulsión de Ivana en el concurso.

Parece que Gianmarco no logra olvidar las declaraciones que hizo en su día la argentina en referencia a una supuesta relación de amor vivida con el italiano, y le dedica un duro mensaje en redes sociales. Mientras, Ivana demostró anoche que no guarda rencor a ninguno de sus compañeros de concurso: “Quiero decirles que he conocido personas increíbles, gracias por dejarme conocerlos. Yo sé que a veces he sido un poco loca o me he pasado con alguna palabra. Les pido perdón. Sigan luchando, no bajen los brazos, sigan dándolo todo y nos vemos a fuera”.