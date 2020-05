Gianmarco habla sobre su relación con Ivana Icardi

Después de estrenarse en su canal de Mtmad sincerandose sobre sus sentimientos por Adara, esta semana, el italiano se ha enfrentado a un ’50 cosas sobre mí' en el que ha desvelado todos sus secretos y su pasado más desconocido en un nuevo vídeo. El exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha hablado de sus gustos, de sus manías, su mayor sueño aún por cumplir e incluso sobre sus planes de volver a Madrid.

“Me gustaría vivir en Madrid y trabajar en la embajada italiana en Madrid, sería mi sueño”, ha confesado Gianmarco, aunque por el momento y debido a la cuarentena por el coronavirus, se desconoce la fecha de su vuelta a España. Relacionado con nuestro país, el italiano ha asegurado que su actriz favorita es Penélope Cruz y su director, Pedro Almodóvar.

Ha confesado que no cree en el matrimonio y que le gustaría tener familia numerosa con, ni más ni menos, que cuatro hijos. La parte que más le gusta de una chica es su sonrisa y lo que más valora es la complicidad en la pareja. Además, ha confesado que durante toda su vida amorosa, únicamente ha tenido dos novias: su primera novia con 16 años y Adara Molinero.

Gianmarco Onestini ha hablado en este punto sobre su supuesta relación con Ivana Icardi, la ahora concursante de ‘Supervivientes’, en la versión italiana de ‘Gran Hermano’: “Me vino Ivana diciendo que yo le gustaba. A mi ella nunca me había gustado y se lo dije claramente: 'no me gustas, somos solo amigos, no hay nada más”. “¿Cómo puede decir que ha sido mi exnovia si nunca hemos salido ni nos hemos besado? ¿Qué película estás contado? Yo me quedo flipado”, ha declarado el ex de Adara.