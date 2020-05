Gianmarco reaparece y confiesa lo que siente por Adara

El ex concursante de Gran Hermano ha reaparecido tras su ruptura con Adara y posterior huida a su Italia natal, en el estreno de su canal para Mtmad, que ha titulado ‘Maracaná'. Y como no podía ser de otra manera, Gianmarco ha inaugurado su canal hablando de su historia de amor y desamor con Adara Molinero.

“Me habéis preguntado si estoy enfadado con ella o si la odio y la respuesta es: absolutamente no. A pesar de que me haya tomado el pelo y que me haya hecho mucho daño, no logro sentir algo malo hacia ella porque ha sido un viaje corto pero muy intenso, y donde yo he vuelto a sentir emociones muy fuertes que no sentía desde hace mucho tiempo. Es una persona que yo he amado muchísimo, por lo tanto va a quedarse va a quedarse en mi corazón y no va a salir de ahí”, ha confesado.

“¿Cómo estoy yo? No es fácil dormir, tengo muchos pensamientos, y también mucho estrés porque me vienen a la cabeza muchos recuerdos. Volver a ver nuestros momento en GH me ha dado ternura y me ha emocionado. Momentos que para mi serán inolvidables”, reconoce con los ojos vidriosos.

Onestini además, hace un repaso por los momento bonitos que vivieron juntos en ‘GH Vip’ y ‘El tiempo del descuento’, y los no tan dulces fuera de la casa. En cuanto a los supuestos coqueteos de Adara, el italiano lo tiene claro: “No puedo tener rencor, pero tampoco lo voy a olvidar". “Me ha dolido que ella diga que ya no se acuerda de mi. Yo me acuerdo de ella”, dice.

En cuanto a la nueva ilusión de Adara, el ex tronista Christian, Gianmarco dice emocionado: “Estoy contento por ella. No sé quién es él ni me interesa, pero espero que sean felices. Les deseo lo mejor”.