Muere el padre de Blas Cantó a los 49 años

Nadie debería irse a los 49 años, pero hoy te decimos adiós. Todos los que conociste hace más de tres décadas me mandan entre lágrimas su amor para ti. Mi madre, mis abuelos, mis tías, mis tíos, primos... Eras bueno, y todos lo sabíamos. Pero a veces tú no eras tú. ⠀ ⠀ Vuela alto, porque te vamos a recordar en tu mejor versión, la que a todos enamoró cuando llegaste a sus vidas. Es lo justo. ⠀ ⠀ Yo también te quiero, papá. ❤️