El coronavirus deja a Jaime Ostos en un peso de 46 kilos

Gracias a Dios, Jaime Ostos ya se recupera en su casa de los efectos del coronavirus. Ha vencido a la pandemia pero las secuelas evidencian que el ex torero lo ha pasado mal. Y al hablar de secuelas me refiero a que la enfermedad le hizo adelgazar tanto, que su peso no llega a los cincuenta kilos.

Hace unos días me puse en contacto con su esposa Mari Ángeles y me dijo que su marido se quedó en 46 kilos, “pero ya comienza a alimentarse mejor y espero que vaya recuperando, poco a poco su peso normal. Lo hemos pasado muy mal, pero ahora ya descansa en casa y le veo muy animado. Ten en cuenta que, a sus 89 años, era un paciente de riesgo. Su fortaleza es increíble.”

El pasado 9 de mayo su hijo Jacobo fue el encargado de confirmar en redes sociales que Jaime se había recuperado del virus con una foto en su historia de Instagram, en la que aseguraba que estaba feliz por la vuelta a casa de su padre: “¡Nunca un 'negativo’ me hizo tan feliz! Te esperamos en casa Papá Ostos Grajal”.