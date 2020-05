Las polémicas máscaras faciales de Kim Kardashian

Una nueva polémica pone en tela de juicio el ánimo de lucro de Kim Kardashian con respecto a la pandemia del coronavirus.

La estrella del reality show “Kim Kardashian West” ha decidido sacar provecho a la crisis sanitaria al lanzar una línea de máscaras faciales, no médicas, una decisión que está siendo muy criticada, según informa The Guardian.

Las mascarillas, a la venta en su web de fajas, Skims, desde el pasado fin de semana se agotaron en tan solo 30 minutos. A partir de ahora, el que quiera adquirir una “mascarilla Kim Kardashian”, disponible en cinco tonos de piel, deberá apuntarse en lista de espera.

La puesta a la venta de este producto ha provocado polémica en las redes sociales, ya que hay quien señaló que una de las mascarillas no era el tono adecuado para una persona de color.

Skims ha anunciado que donaría 10.000 máscaras a varias organizaciones benéficas locales de ayuda en Los Ángeles, donde usar una máscara es obligatorio si no es posible el distanciamiento físico. Esta decisión ha sido muy bien acogida, y sigue la línea marcada por otras marcas de moda que también han donado este producto de protección personal sin fines de lucro.

Otras, como ASOS y Boohoo, han recibido fuertes críticas por sacar provecho de la crisis al hacer “máscaras de moda” en estampados de leopardo y paisley que ofrecen poca o ninguna protección comprobada.

Las máscaras Skims cuestan 8 dólares cada una, y están disponibles en colores llamados arena, arcilla, tierra de siena, cacao y ónix. Dado que las máscaras son “no médicas” (el sitio web advierte que la máscara “no es un respirador y no eliminará el riesgo de contraer enfermedades o infecciones”), usarlas parecería tanto sobre el estilo como sobre la precaución pandémica.

No es la primera vez que la marca Kardashian West aviva la controversia racial. Skims se lanzó originalmente en 2019 como Kimono , un nombre que generó críticas por su apropiación de la cultura japonesa, con el alcalde de Kyoto, Daisaku Kadokawa, escribiendo una carta abierta a Kardashian-West solicitando que la palabra kimono "no se monopolice [sic ] ”, Y pidiéndole que reconsidere el nombre de la marca, lo cual no dudó en hacer.