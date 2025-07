Este es el motivo por el cual Miguel Adrover rechazó vestir a Rosalía: "No es personal, pero no colaboro con quien no apoye a Palestina"

Miguel Adrover ha generado un intenso debate en el mundo de la moda y la cultura al rechazar públicamente una solicitud del equipo de Rosalía para crear un diseño exclusivo ("custom look"). La razón, expuesta sin ambages en un comunicado en Instagram, es la ausencia de un apoyo explícito de la cantante a Palestina ante el conflicto en Gaza. Adjuntó como prueba una captura del correo de rechazo enviado a su equipo, donde se leía: "Miguel no trabaja con ningún artista que no haya apoyado públicamente a Palestina".

La ética como condición para la colaboración

Adrover enfatizó que su decisión "no es nada personal" y reconoció el talento y los logros de Rosalía, a quien incluso calificó de ser "mucho más" que otros artistas dedicados solo "al entretenimiento y al show". Sin embargo, recalcó que figuras con su alcance mediático tienen "la responsabilidad" de usar su voz para denunciar lo que considera un genocidio. "Tienes en tu poder el altavoz con el que miles de personas te escuchan cantar", argumentó el diseñador, insistiendo en que ese poder conlleva un deber ético de pronunciarse ante crisis humanitarias.

Adrover culmina su mensaje con un llamado directo a la artista: "Ahora tenemos que hacer 'lo correcto', Motomami", escribió, combinando su seudónimo artístico con una exhortación moral.

La decisión de Adrover, más allá de su impacto mediático inmediato, plantea preguntas incómodas sobre la responsabilidad social de los referentes culturales y los límites entre la creación artística y el compromiso político.