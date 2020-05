Antonio Morales cuenta su lucha contra el Covid-19: “He estado muy mal en la UCI”

Antonio Morales, hiijo de Rocío Dúrcal y Junior, se ha sincerado a través de su cuenta de Instagram después de superar momentos angustiosos tras dar positivo en coronavirus.

Tras dos meses ingresado en el hospital Puerta del Sur, el hermano de Carmen y Shaila Dúrcal, ha explicado que ha estado en la UCI y que "aunque aún no esté recuperado al 100%, le doy las gracias a Dios por poder seguir. A mi familia y a mis amigos, y a todos los que sé que me habéis apoyado y animado de alguna u otra forma». «Al final todo vuelve a lo mismo, el círculo que cada uno tiene y que le acompaña en lo bueno y lo malo de la vida, y que por desgracia a veces se nos tiene que dar un toque de atención para que nos enfoquemos y no perdamos la perspectiva de lo verdaderamente importante en este universo. Sin duda a mí me lo ha dado, y lo sabía y tenía presente, pero nunca está de más que te lo recuerden, aunque haya sido con un susto que gracias a Dios, no ha llegado a más», cuenta.

Este viernes por fin ha vuelto a abrazar a los suyos, coincidiendo con su aniversario de novios: «En el mismo día la revisión, el resultado de la PCR (negativo), y aniversario de novio. Te quiero Bárbara Suances. Tú y mis tres hijos sois lo que da el sentido a las cosas. Aitor y Antonio gracias por cuidar a Bárbara y a vuestra hermana Abril en mi ausencia. Love you guys», publica.