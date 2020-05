¿Qué es la mielitis, la enfermedad que sufre María Pombo?

María Pombo ha reaparecido en redes sociales para dar una triste noticia: padece mielitis. Una enfermedad que provoca una inflamación de la médula espinal y que daña el material aislante que cubre las fibras de las células nerviosas. Tal y como ella misma ha señalado en su cuenta de Instagram, esta dolencia podría ser la antesala de una grave enfermedad que también padece su madre: la esclerosis múltiple.

La mielitis es una inflamación que afecta a la médula espinal en toda su anchura (transversalmente), bloqueando así la transmisión de los impulsos nerviosos que entran o salen de la médula espinal. La enfermedad se desarrolla en personas que presentan ciertos trastornos, como esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, enfermedad de Lyme o lupus. Su sintomatología incluye fiebre, malestares, dolor de cabeza, parestesia y pérdida de control de vejiga.

Se desconoce qué desencadena la mielitis transversa aguda, pero puede ser resultado de una reacción autoinmunitaria en la cual el sistema inmunitario reconoce equivocadamente los tejidos del cuerpo como si fueran extraños y produce anticuerpos que atacan a los tejidos y los dañan. En caso de la mielitis transversa aguda, los tejidos lesionados se encuentran en la médula espinal.

Según ha explicado María, sufre fuertes dolores de cabeza y constantes hormigueos, lo que unido a los antecedentes familiares de esclerosis múltiples le hacen ponerse en lo peor. A pesar de ello, la “influencer” ha querido lanzar un mensaje de optimismo y ha afrontado con entereza la delicada situación a la que se enfrenta y que le obliga a abandonar temporalmente sus redes.

María explica las causas de su ausencia en las redes y confiesa su delicado estado de salud.

“Hola, chicos. Vengo a contaros un poco por qué he estado desaparecida. Lo hago, por supuesto, porque quiero y porque creo que también merecéis saber esta parte de mi vida, no solo lo bueno. Y también dar muchísimas gracias a toda esa gente que me escribís a diario diciéndome que me echáis de menos, que qué tal estoy, porque significa muchísimo para mí. Aunque he estado desconectada, os he estado leyendo y me ha hecho mucha ilusión. Significa muchísimo para mí”, ha comenzado diciendo a sus seguidores.

En el video más difícil de su vida, de ocho minutos de duración, la “instagrammer” ha luchado por contener las lágrimas y se ha mostrado nerviosa al explicar los motivos por los que ha estado desaparecida de las redes sociales. Con la voz a veces entrecortada ha reconocido a sus fans que padece una grave enfermedad que, por suerte, ha sido capaz de detectar precozmente.

LLeva 20 días sometiéndose a duras pruebas y en unas semanas recibirá el diagnóstico final.

“Voy a intentar no enrollarme mucho porque me duele la cabeza horrores. He estado estas últimas semanas yendo al hospital porque estos últimos 20 días he estado sintiendo unos hormigueos bastante extraños en mi cuerpo. Como sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple y en mi familia estamos muy atentos a este tipo de síntomas. Aunque no es una enfermedad hereditaria, sí que va en los genes. Entonces tengo más probabilidades de tenerla yo que una persona que no tiene antecedentes”-explica María.

“He estado yendo al hospital. Me han estado haciendo pruebas: una resonancia cerebral, una resonancia medular… Me hicieron ayer una punción lumbar y por eso me duele la cabeza un poco más. Pruebas de sangre… Muchísimas pruebas para cerrar diagnóstico. En la resonancia se vio que tenía mielitis, que para el que no lo sepa es inflamación de médula. Y bueno, la esclerosis múltiple suelen empezar por esas mielitis, por esas inflamaciones de médula”.

“Necesito unos días de desconexión para asimilar un poco esto”

Según ha explicado en el video, tras sentir unos constantes hormigueos en su cuerpo, decidió ir al médico al sospechar que podrían ser síntomas de algo grave: "Si no llego a tener esa madre con esa enfermedad y haberlo vivido desde tan pequeñita a lo mejor pienso que los hormigueos son estrés o que se me ha pinzado un nervio o algo parecido. Lo hemos pillado muy a tiempo porque en cuanto empecé a sentir el hormiguero y era constante fuimos directamente a un grandísimo doctor».

Aunque asegura que “no tengo el diagnóstico al 100%”, adelantándose al dictamen de los médicos, teme desarrollar la misma enfermedad que su madre: “Faltan bastantes semanas (para tener el diagnóstico) porque hace menos de 24 horas me estaban haciendo la punción lumbar. Como seguro que entendéis, necesito unos días un poco de desconexión para asimilar un poco esto. Aunque me veáis un poco nerviosa, me siento tremendamente afortunada de que sea esto y no algo más grave. Porque cuando me empezaron a hacer todas estas pruebas tenía miedo de que fuera algo más grave. Es una enfermedad que yo vivo muy de cerca en casa y me estoy un poco adelantando al diagnóstico final”.

María se muestra optimista ante los avances médicos en el tratamiento de esta enfermedad.

Aunque cuesta asimilar una noticia así, María se muestra optimista ya que asegura que “En caso de que sea esclerosis múltiple deciros que es una enfermedad que ha avanzado muchísimo a lo largo de los años y que sigue avanzando y que no tiene nada que ver lo que era antes, hace 20 años, la enfermedad a lo que es ahora”.

María Pombo, ha querido ponerse en la piel de todos los que en estos tiempos de pandemia, están sufriendo cualquier tipo de enfermedad para lanzar un mensaje de tranquilidad y optimismo: “Con esta situación quiero haceros ver que nuestra mente nos suele castigar antes de tiempo, nos suele poner en la peor de las situaciones y al final nunca nada es tan malo como nos imaginamos.Prefiero ver el lado positivo de mi vida y soy una afortunada”.

María se ha despedido explicando los motivos que le han llevado a hacer público esta noticia y ha reflexionado sobre cómo sobrellevar esta adversidad: “Por normal general el ser humano contamos más lo bueno y no vamos contando las penas en la vida. Esto es una piedra más en mi mochila, pero os puedo asegurar que tengo piedras que para otras personas no serían importante y para mí duelen casi más que la enfermedad. Por eso he decidido contar algo tan personal que al final solo me afecta a mí y es un problema mío."