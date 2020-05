Hallan muerta a Amber-Lee Friis, la modelo más polémica de Miss Universo

La modelo neozelandesa Amber-Lee Friis, finalista para Miss Universo 2018, fue hallada muerta en su casa el pasado lunes, según informa la cuenta oficial de Miss World News New Zeland. "Ha luchado mucho para unirse a nosotros desde el primer momento y se ganó con su empeño nuestra admiración y respeto desde el principio”, apunta la organización del concurso. “Amber cambió completamente su trayectoria como concursante. Tras un inicio un poco estrafalario, acabó siendo una de las más positivas y comprensivas de cuantas concursantes hemos tenido”, añaden, recordadno que la joven no tuvo una vida fácil, marcada por episodios de bullyng en el colegio y pasando apuros económicos antes de su participación en el certamen de belleza.

Un día antes de su fallecimiento, Amber-Lee compartió en las redes una imagen suya junto a su hermana que se ha convertido en la que acompaña ahora a su esquela.

Según publica The Daily Mail la policía no ha cerradpo el caso, ya que aunque ha sido catalogada de “súbita”, hay quienes consideran que podría tratarse de un suicidio ya que en más de una ocasión ella misma había confesado que su vida no tenía demasiado sentido. “Recuerdo que un día me senté en mi habitación por la noche y pensé en lo difícil que puede llegar a ser la vida... sientes que el mundo pesa demasiado sobre tus hombros”, expresó en una ocasión .