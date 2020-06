Nieves Álvarez, nueva pareja, y Albert Rivera y Malú, nueva hija

¡Hola!

Empezamos, como siempre, por ¡HOLA! y tenemos a Nieves Álvarez con nueva pareja, Manuel Broseta. ¿Qué quién es Manuel Broseta? Pues abogado e hijo del también abogado y profesor asesinado por ETA en el 92. En la foto tiene pinta de director de orquesta, también os lo digo. Pero no, es abogado.

Rafa Nadal estrena catamarán mientras yo estreno alpargatas. Cómo es la vida. Y Sara Carbonero, muy guapa con el nuevo corte de pelo, retoma el pulso de su vida. Signifique eso lo que signifique.

Laura Vecino y Cristina Tosio posan en bañador. La primera es la mujer de Rafa Medina, que es el hijo de Naty Abascal. Y la segunda es modelo y dj. Ahí es nada.

Diez Minutos

En DIEZ MINUTOS tenemos a María Jesús Ruíz, que sigue con Curro (su Curro, el que estaba casado) a pesar de que tiene, supuestamente, una amante. Eso debe ser amor del bueno porque si no, yo no me lo explico.

Chabelita y su hijo Albertito, mientras tanto, en las playas de Cádiz con Asraf. Que se ha librado del diminutivo porque es complicado pronunciar Asraficito. Con la afición de esta familia por el sufijo -ito, le salva eso. Asraf, por supuesto, es de profesión exconcursante. No esperaba yo menos.

Toñi Moreno (no puedo dejar de decir este nombre a lo cuervo Rockefeller) celebra su cumpleaños con su pequeña hijita y Malú y Albert Rivera, ya tienen con ellos a la pequeña Lucía.

Semana

SEMANA me alegra el día y me trae a Carmen Borrego en portada. La hija de María Teresa Campos, con la que tiene liada en casa, se ve en la obligación de tirar para adelante y salir a trabajar para salvar la situación. Ahí, como una Campos que es.

Y tenemos uno de esos titulares que a mí me fascinan: “Estela Grande olvida a Diego con un futbolista del Getafe”. Toma ya. Estela Grande, exconcursante. Y esto es todo lo que me interesa la noticia.

El entorno de Ana Obregón está preocupado por la presentadora tras la muerte de su hijo. La pobre lo está pasando fatal, como es normal.

Y la hija de los Duques de Huéscar se llamará Rosario. Pues muy bien ¿no?

Lecturas

Elena (¿quién será Elena?, me pregunto mientras tecleo en google) cuenta los malos tratos sufridos por parte de una expareja. Vale. Elena es la madre de Adara, que ya contó lo de los malos tratos. No son unos nuevos malos tratos tras los de Adara, exconcursante, y Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano. No. Son los mismos de la primera. No os perdáis.

Malú ya tiene en sus brazos a la pequeña Lucía, primera hija con su pareja Albert Rivera, y Sara Carbonero, en Oporto también con sus hijos volviendo a la normalidad.

Oye, y Terelu tiene un yerno millonario. Esa nueva normalidad sí que mola.