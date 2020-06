Sharon Stone fue fulminada por un rayo cuando se encontraba planchando en su casa. La fuerte descarga lanzó a la estrella de Hollywood contra la nevera y después cayó al suelo fulminada. Por suerte, su madre estaba con ella y comenzó a abofetearla hasta que recuperó la consciencia.

La actriz, de 62 años, hizo esta confesión mientras grababa el podcast semanal de Brett Goldstein, en el que habla con personajes famosos sobre la vida y la muerte a través del cine. La protagonista de “Instinto básico” afirmó que la explosión la llevó a un “estado alterado” y solo se salvó cuando su madre Dorothy, de 87 años, intervino. Cuando logró recuperar la consciencia, fue trasladada al hospital en Beverly Hills, donde le hicieron un electrocardiograma que reflejó que todavía tenía en el cuerpo energía de la descarga.

Sobre la experiencia, Stone la calificó de “realmente intensa”. Así, relató que vive en una casa en la que el agua le llega de un pozo: “Estaba en casa, llenando la plancha de agua, con la mano en el grifo. el rayo cayó en el pozo y la electricidad se trasladó a través del agua hasta el grifo de la cocina. La explosión me lanzó a través de la cocina hasta la nevera y caí al suelo. Mi madre lo vio todo. Yo estaba inconsciente y ella me golpeó la cara hasta que me trajo de vuelta”, explicó.

“Estaba en un estado tan alterado que no lo puedo explicar. Lo veía todo muy brillante. Ella me metió en el coche y me llevó al hospital. El electrocardiograma mostró que todavía quedaba energía eléctrica en mi cuerpo. Fue una locura”.

Esta no es la primera vez que la ganadora de un Globo de Oro y protagonista del cruce de piernas más famoso de la historia del cine tiene una experiencia cercana a la muerte. En el año 2001 sufrió un derrame cerebral y según le confesó a Oprah Winfrey en 2004, “sentí todo eso de lo que hablan de la luz blanca”.

Stone le contó a la popular presentadora que en aquella ocasión que fue al médico a hacerse una resonancia magnética y que tuvo una extraña sensación como si se fuera a desmayar, pero en realidad ya se había desmayado. Contó que vio lucha luz blanca y a personas cercanas que había muerto y que le hablaban. Después notó como volvía a su cuerpo y despertaba".