Jorge Pérez quiere volver a ser el que era

View this post on Instagram

Tan sólo cuatro meses separan una imagen de otra... Así que sí, vuelvo a empezar de lleno con lo que me gusta llamar “estilo de vida”, entendiendo esto como hacer deporte y comer variado y saludable. ¿Me acompañáis en este nuevo reto? #empezandodenuevo #lifestyle #nopainnogain #supervivientes2020