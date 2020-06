La carta de despedida de Sardà a su hermana Rosa María

Bajo el título “Una lectora menos”, publicado en “El Periódico”, Xavier Sardà ha querido despedir a su hermana, Rosa María. La actriz falleció el pasado jueves en Barcelona, a los 78 años.

“Hoy pido disculpas porque no se me ocurre hablar de ningún otro tema. Sin mi lectora me he quedado bastante solo. Esta sección tiene una lectora menos. No es una lectora cualquiera. Ha sido una lectora crítica, apasionada y entusiasta. De ella he aprendido a decir lo que pienso sabiendo que, por tanto, no es posible gustar a todo el mundo. La verdad es que la falta de mi lectora es irreparable. Creo que hablaré con contabilidad y que no me paguen este artículo. Es un artículo que no lo es", explica.

“He estado a punto de decir que esta semana no escribía nada por la falta de mi lectora, y quizá habría sido mejor. Pido toda vuestra condescendencia y comprensión, a pesar de que yo mismo no sé si se las otorgaría a un cronista que adolece de este modo de la falta de una lectora. El caso es que este deslavazado texto ella no lo leerá, creo que para mi bien físico. Imagino a mi lectora diciéndome que me deje de historias y de cuentos y que a ver si me pongo en solfa y me dejo de tonterías, concluye no sin antes despedirse de “su lectora” con la palabra “adiós”.