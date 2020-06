Brad Pitt y Jennifer Aniston, juntos de nuevo

Formaron una de las parejas más queridas de Hollywood (1998-2005) y desde que el actor anunciara su divorcio de Angelina Jolie, sus fans siempre soñaron con un reencuentro entre Brad Pitt y Jennifer Aniston.

De ahí que su reencuentro en los Globos de oro de 2020 acaparara todos los titulares de la prensa del corazón. Ahora, el actor de “Leyendas de pasión” se ha unido a su ex mujer con la donación de un millón de dólares a la organización “Color of Change”, al igual que hizo ella hace unos días. “Color of Change” lucha por la igualdad racial.

Tras acudir a una de las manifestaciones convocadas en Los Ángeles con motivo del movimiento Black Lives Matter, Brad Pitt decidió hacer su aportación, tras reunirse con Aniston en su casa.

De esta manera, Pitt y Aniston se unen a la ola de donaciones a las que se han unido un gran número de celebrities, como Angelina Jolie, que donó doscientos mil dólares a la fundación NAACP Legal Defense, Drake, ingresando cien mil dólares a un fondo nacional para liberar a los arrestados durante las protestas del movimiento Black Lives Matter o The Weeknd, y su donación de quinientos mil dólares a distintas causas.