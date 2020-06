Mila Ximénez recibe el apoyo de Sálvame, un programa especialmente golpeado por el cáncer

Mila Ximénez no es la única colaboradora de Sálvame que se enfrenta a esta terrible enfermedad. Muchos de los componentes del elenco del programa de entretenimiento más longevo de la televisión, han sido golpeados con similares diagnósticos.

Además de la ex de Manolo Santana, a quién le acaban de diagnosticar un cáncer de pulmón, Antonio Montero confesaba a finales de febrero que también padecía la enfermedad. El paparazzi, de 57 años, relataba en el plató que le habían extirpado un tumor maligno en una pierna y que, tras varias sesiones de radioterapia, parecía estar controlado. Aún así, tiene que someterse a revisiones para seguir su evolución.

Otro de los habituales del programa y uno de sus pesos pesados, Kiko Matamoros, también ha tenido que enfrentarse a la extirpación de varios tumores, en su caso, en la vejiga. El tertuliano, que también padece un glaucoma que le ha dejado sin visión de un ojo, pasó por quirófano en agosto de 2019. A pesar de la gravedad con la que Matamoros dio la noticia, previo pago de una exclusiva acompañado de su novia, tras la biopsia se descubrió que no eran tumores malignos y que no precisaría quimioterapia. Un revés positivo que, sorprendentemente, no fue bien aceptado por algunos de sus compañeros que se sintieron estafados emocionalmente por el ex de Makoke.

Una de las que le plantaron cara a Matamoros fue Laura Fa. La periodista catalana protagonizó un duro enfrentamiento con Kiko, acusándole de mentir a la audiencia ya que “desde un principio se vio que no tenían que hacerte quimioterapia”. Matamoros anunció medidas legales contra la catalana a la que calificó como " una sinvergüenza, caradura e irresponsable”. Fue, a raíz de ese enfrentamiento, cuando Laura Fa explicó el motivo por el que había reaccionado así ante la exclusiva de Matamoros: ella misma había superado un cáncer de tiroides cuando tenía 28 años.

Tras justificar su vehemencia contra Matamoros porque estaba ”documentada y sé de lo que hablo”, Laura desveló que “Tuve un cáncer de tiroides hace muchos años del que yo no quiero hablar, y si hablo quiero hablar siempre en positivo. Me siento en la responsabilidad de dar una visión en positivo sobre el cáncer”.

La periodista aún continúa haciéndose revisiones anuales aunque asegura “que no me considero ninguna enferma. Lo cierto es que, probablemente por esta experiencia, Laura Fa siempre ha sido una de las colaboradoras más críticas con quien ha contado a golpe de exclusiva sus problemas de salud.

Entonces fue muy dura con Matamoros y aún más sonado fue su posicionamiento frente a Terelu Campos que ha relatado, siempre previo pago, su calvario tanto en ‘Sálvame’ como en las revistas del corazón. “Fue una comercialización, abusó del amarillismo y de detalles escabrosos que no son necesarios”, sentenció Laura ante la excesiva comercialización del cáncer de su compañera.

Y aunque Terelu ha sido la única del clan Campos que ha rentabilizado su enfermedad, también Teresa y su hija, Carmen Borrego, han padecido cáncer. Una enfermedad que ha golpeado con dureza a toda la familia y que se ha cobrado la vida de dos hermanos de la matriarca. Si hay una familia, que desgraciadamente, conoce los estragos de esta terrible enfermedad son las Campos, motivo por el que Mila Ximénez no dudó en ponerse en contacto con ellas para pedirles asesoramiento en cuánto a qué médicos acudir.

Ahora es Mila, gran amiga de Terelu, quién se enfrenta con “mucho miedo” a un cáncer de pulmón al que ha decido plantarle batalla. Pero también lo hace con esperanza, la que le da esa genética que permitió a dos de sus hermanos vencer al cáncer y con el optimismo que le transmiten todos sus compañeros de Sálvame, que antes que ella, lucharon con éxito contra este terrible mal.