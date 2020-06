Ricky Martin a Pablo Alborán tras su confesión: “A vivir sin miedos”

Este pasado miércoles Pablo Alborán sorprendió a sus seguidores haciendo su confesión más sincera: “Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada. Que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual”. Unas palabras que han sido muy aplaudidas por sus fans, amigos y compañeros de profesión.

Entre estas personas que han apoyado esta sinceridad del artista, está su amigo Ricky Martin, con quien se le relacionó sentimentalmente en 2014. Al igual que Alborán, el puertorriqueño hizo pública su sexualidad en 2010, por ello le ha querido mandar un bonito mensaje de admiración ante su confesión: “Bravo hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces”, escribe Ricky Martin. Un mensaje muy aplaudido por sus seguidores, que ha conseguido casi 75.000 ‘me gustas’.

Pero Ricky no ha sido el único que le ha dedicado unas palabras de cariño al malagueño. Laura Pausini, Mónica Naranjo, Carlos Baute, Miguel Ángel Silvestre y un sinfín de rostros conocidos han apoyado la decisión del cantante. En total unos 160.000 comentarios y más de un millón de ‘likes’ que han convertido esta valiente declaración en Trending Topic.