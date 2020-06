Cuidar la piel tras el confinamiento

El rostro, cuello, escote y dorso de las manos son los más expuestos y los que más sufren. Estos últimos meses la piel ha estado sometida a cambios bruscos y debemos extremar sus cuidados.

“La piel es el órgano con el que nos relacionamos con el exterior y el que nos protege de los muchos enemigos del entorno de los que, además, tenemos que cuidarla y protegerla. Es un libro abierto que delata nuestros hábitos, el lienzo sobre el que trabajamos, hay que cuidar su manto hidrolipídico y mantener el equilibrio de su metabolismo”, declara la doctora Beatriz Estébanez, médico estético de Clínica Menorca.

Problemas dermatológicos

En general, la piel ha sufrido mucho directa o indirectamente a causa del Covid-19. Por un lado, está la dermatitis de contacto o eczema en las manos causado por tanto desinfectante e higiene que destruyen la barrera hidrolipídica de la piel, se resecan y se forman grietas, heridas y eczemas. Es una afección muy generalizada, no solo entre las personas que ya padecían dermatitis atópica o alguna otra afección dérmica.

Por otro lado, según el doctor Antonio Ortega, dermatólogo del mismo centro “el uso de la mascarilla está causando en el tercio inferior del rostro dermatitis atópica, sequedad y brote de acné, sobre todo en pieles sensibles y reactivas. La falta de oxigenación y el exceso de sudoración causados por la mascarilla provocan pérdida de grasa y agua, desequilibrando el manto hidrolipídico de la piel. Pero la mascarilla no solo afecta a la piel, también los labios se deshidratan”.

A estos problemas les tenemos que sumar que pasamos de estar recluidos con una protección total a exponer nuestra piel a los condicionantes ambientales y tóxicos. Éstos, al impactar en la piel, van a estimular de manera más brusca los melanocitos y aparecerán las manchas. Por otro lado, vamos a exponerla a la radiación ultravioleta y al exceso de temperatura que vasodilatan los pequeños vasos sanguíneos de la piel, por lo que pueden aparecer rojeces, exacerbarse la rosácea, o aparecer manchas solares.

Pasos fundamentales antes de someter la piel al aire y al sol

En rostro, cuello y escote

Antes de someter la piel al aire y al sol tras estos meses de confinamiento, la dra. Estébanez recomienda realizar tratamientos básicos de limpieza y revitalización de la piel para mantener el equilibrio de su metabolismo, con peelings y mesoterapia.

Paso 1: Peeling de verano No todos los peelings están indicados en esta época del año, pero el peeling tamponado de ácido mandélico o glicólico si, ya que produce su efecto en la capa en la que queremos actuar y no profundiza ni produce grandes irritaciones. A los dos días nos descamamos más o menos dependiendo del grosor de la capa córnea (si tiene una piel cuidada se pelará menos y si está fotoenvejecida más). Es suficiente con una sesión y es necesaria protección total durante una semana tras el tratamiento. Aumenta la oxigenación de la piel y se ve más luminosa. Precio sesión peeling: 200€.

Paso 2: Mesoterapia facial con ácido hialurónico y un cóctel de minerales, vitaminas y enzimas o con péptidos activa y equilibra el metabolismo de la piel. El resultado es una piel elástica y jugosa con un nivel hidrosebáceo equilibrado. Es aconsejable realizar sesiones durante todo el año, cada tres meses. Precio sesión mesoterapia: 200€

Paso 3: Terapia Celular para bioestimular la piel inyectando factores de crecimiento Se activan las funciones anabólicas del fibroblasto produciendo colágeno, elastina y ácido hialurónico, por lo que repara y regenera los tejidos y retrasa el envejecimiento. Consiste en inyectar plasma rico en plaquetas (PRP) y factores de crecimiento (FC) del propio paciente (es biocompatible y de fácil obtención) para conseguir ralentizar el deterioro metabólico. Es suficiente con dos sesiones al año. Precio sesión Terapia Celular: entre 300€ y 350€

Paso 4: Vidagen, nutricosmético. Una dieta rica en vitaminas y hacer ejercicio de forma cotidiana ayuda a hidratar la piel desde dentro. Sobre todo en las épocas de cambios de estación, es muy recomendable tomar un complemento nutricosmético. El doctor Ángel Martín, director médico de la clínica recomienda Vidagen, una combinación de principios activos antioxidantes de origen vegetal (Coenzima Q-10, Vitis Vinifera, Ácido Alfa Lipoico y Licopeno) entre los que destaca una altísima dosis de resveratrol (95mg). Se toma una cápsula al día durante 3 meses. Precio: en promoción ahora pack de dos envases 45€ una caja 35€ (caja por mes)

Prevención en el uso de mascarilla

Para evitar la aparición de dermatitis atópica, sequedad y brote de acné hay que procurar dejar que la piel respire evitando llevar la mascarilla muy apretada. Hay que aplicar una crema hidratante por las mañanas y evitar maquillar la zona del tercio inferior. Al llegar a casa lavar la cara con agua y jabón y aplicar una crema astringente que cierre los poros. Si a pesar de todo surgen problemas por tener una piel sensible o reactiva, se debe acudir al dermatólogo.

En labios

Cuando la deshidratación es importante y no es suficiente con cremas específicas para labios, la doctora Estébanez aconseja inyecciones de ácido hialurónico que rehidratan, redensifican y nutren los labios. Inyecta un producto especial para labios, Belotero, entre otros que no inflaman, son biodegradables no producen sensibilidad ni alergias y se integran perfectamente en el tejido. Precio: 450€ aprox.

En manos

Las manos son siempre las grandes olvidadas y hay que prodigarles los mismos cuidados que a nuestro rostro. El excesivo lavado de manos y el uso de los geles hidroalcohólicos las están maltratando mucho, la piel se seca y se agrieta, hay ocasiones en que ni las cremas antihistamínicas o con corticoides ayudan. En ese caso, la doctora Estébanez recomienda mesoterapia con vitaminas y ácido hialurónico y para las pieles que tienen la impronta venosa que se visualiza mucho les inyectaría el ácido hialurónico reticualdo. Precio: 380€

Protección

“Quiero puntualizar, para empezar, dos conceptos importantes. El primero es que es más importante la reaplicación del factor de protección cada dos horas en los días de más luz y calor, que el mismo factor de protección, que puede ser de 30 ó 50. Lo segundo que quiero puntualizar es que la piel tiene memoria y guarda todos y cada uno de los minutos que la hemos expuesto a los rayos ultravioleta, lo que la hace cada vez más vulnerable”, apunta la doctora Estébanez.

El escudo formado por melanina, queratina y vitaminas que protege la piel del sol tiene sus límites. Una vez que hemos agotado el “capital solar” el escudo se rompe y la piel ya no tiene modo de protegerse de los rayos ultravioleta y las células dañadas no se pueden reparar.

Los efectos secundarios de tomar el sol sin protección son manchas, arrugas, flacidez, sequedad, tumores benignos y melanomas.

El consejo de la doctora Estébanez es no salir de casa sin crema con factor solar, y si se puede ayudar con una barrera física, como gorro o sombrero, mejor.