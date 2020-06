Charlize Theron: “Nunca pensé en casarme con Sean Penn”

La actriz sudafricana, que está promocionando su nueva película de Netflix “The Old Guard” en la que progagoniza a una heroína, ha desmentido los rumores del pasado en una entrevista concedida al programa radiofónico “The Howard Stern Show”.

“¿Qué? No, eso no es verdad. No hay nada de ‘casi me caso con Sean’, eso son tonterías”, afirmó Theron. “Lo que hicimos fue salir juntos, fue exactamente lo que hicimos, salir juntos. Fue una relación, seguro. Definitivamente fuimos exclusivos, pero duró apenas un año. Nunca nos fuimos a vivir juntos. Nunca pensé en casarme con él. No fue nada de eso”.

A pesar de que en diciembre de 2014, alguna publicación llegó incluso a publicar los detalles del futuro enlace, no hubo anillo pero sí pedida de mano en París, aseguraban. Meses antes, en Vogue, Charlize Theron había confesado que nunca había soñado con vestirse de blanco, y Penn lo hizo sobre un posible tercer matrimonio, dejando abierta la posibilidad de que los rumores de entonces fueran ciertos. En junio de 2015, rompieron de mutuo acuerdo. “Estábamos en una relación y no funcionó. Y ambos decidimos separaros. Eso es todo”, ha argumentado ahora la actriz.