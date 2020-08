Fani y Christofer (’La isla de las tentaciones’) anulan su polémica boda

La boda de Estefanía y Christofer prometía ser el enlace del año. Una boda a la que prácticamente acudiría todo Telecinco y que tenía como fecha oficial el 28 de agosto, pero lamentablemente la pareja ha decidido anular la cita. ¿Cuál ha sido el motivo? Muchos han sido los rumores entorno a los concursantes más polémicos de ‘La isla de las tentaciones’ y ‘La casa fuerte', pero Fani ha relatado esta misma tarde en “Viva la Vida” toda la verdad sobre esta cancelación.

“Debido al Covid-19. Llevamos pensándolo desde el jueves... por la salud de los invitados y nuestra comodidad... Tenía miedo. Christofer y yo hemos decidido no celebrarla. Hemos anulado todo”, ha confesado. La pareja ha asegurado que no hay ningún otro motivo más al margen de la pandemia: ”Te juro y te prometo que no hay nada más. Además, estamos buscando un bebé”.

Como muchas otras parejas, Fani y Christofer se han visto obligados a posponer su boda debido a la pandemia, aunque por el momento no ven una fecha fija: “No voy a poner fecha, por el momento no hay fecha, vamos a ver cómo evolucionan las cosas...”.