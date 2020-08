Carlota Corredera y Toñi Moreno se vengan de Miguel Bosé

El artista que está en el ojo del huracán no ha contado, como en otras ocasiones, del apoyo de los medios tras la polémica que ha generado negando el coronavirus y posicionándose en contra de la mascarilla. Sus declaraciones han puesto en jaque no sólo a la opinión pública sino también a pesos pesados del periodismo y la televisión que han sacado a la luz anécdotas que vivieron junto al cantante y que no le dejan en buen lugar.

La primera en denunciar el “divismo” de Miguel Bosé ha sido Toñi Moreno que ha contado la amarga experiencia que tuvo junto a él cuando trabajaba como reportera de ‘Andalucía directo’, en Canal Sur. La periodista acudió a una rueda de prensa, en la que le aseguraron que Bosé le concedería después una entrevista, que después le negaron. Disgustada, Toñi aprovecho la rueda de prensa para expresarle su malestar por la actuación poco profesional del cantante.

Lo que vino después, nunca imaginó Toñi que le ocurriría. Miguel no le dejó si quiera terminar de hablar e hizo una señal a los miembros de seguridad para que la echaran del recinto en el que se encontraban. Toñi se enfrentó a Bosé y dijo que se iba ella y el resto de compañeros, confiando que todos seguirían sus pasos. Pero nadie lo hizo. Tras la humillación, Toñi reconoció que aquel día lloró mucho por culpa de lo sucedido.

Aún peor se lo hizo a pasar a Carlota Corredera cuando daba sus primeros pasos como periodista en Madrid. La gallega ha asegurado sin cortarse que el artista “la trató como a una mierda”. Según ha relatado todo ocurrió cuando, con motivo de una entrevista que tenía concertada con Bosé, vivió uno de los momentos más humillantes de su carrera.

“Yo le di la mano para saludarle-comenzaba Carlota-y a mí, desde pequeña, me sudaban mucho las manos y además, entonces tenía mucho acento gallego...Según relató el artista no disimuló su cara de asco al sentir las manos húmedas de la redactora y supo que todo iría mal a partir de entonces.

“No me ha tratado nadie peor que él en mi vida. Me dio una entrevista terrorífica, me trataba como si fuese la última mierda...Me fui pensando que cada vez que escuche un disco suyo no voy a poder evitar acordarme de ese momento.. creo que tratar así y hablar así a una pequeña periodista que incluso me llevé superpreparada mi entrevista, que de pronto todo le pareciese mal...”, continuaba recordando apenada la gallega.

Aunque se ha encontrado con voces disidentes en su propio programa, como la de Jimmy Jiménez Arnaú, amigo del cantante, Corredera ha zanjado su defensa de manera contundente: “Que mi padre no sea Dominguín y mi madre Bosé no significa que yo sea menos que Miguel. La cultura y estar rodeado de gente como Orson Welles o Picasso no te da la educación”.