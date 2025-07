Cayetano Rivera pone tierra de por medio tras su detención: este es el destino elegido con su persona favorita

Cayetano Rivera es el indiscutible protagonista de la crónica social de esta semana tras su detención en la madrugada del 30 de junio por un altercado en una conocida hamburguesería de Madrid. Tras salir a la luz lo ocurrido, el torero se encuentra atravesando sus horas más bajas y está muy afectado por la situación.

"Aunque las heridas físicas duelen, no es eso lo que más me duele. El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente o incluso un ‘terrorista’ por una discusión previa, en la que en ningún momento amenacé ni agredí a nadie. Quiero pensar que lo ocurrido fue un hecho aislado. Sin embargo, también tengo el derecho —y, desde mi sentir, el deber— de defenderme de lo que considero una profunda injusticia. Mi credibilidad vale tanto como la de cualquier persona que ha intentado, con discreción y educación, construir un camino propio. No pretendo ser ejemplo de nada, porque no me considero quién para ello, pero al menos merezco ser escuchado con el mismo respeto que ofrezco", escribió ayer en sus redes el diestro.

Cayetano Rivera pone tierra de por medio

Cayetano ha puesto tierra de por medio y ha reaparecido en Mallorca junto a su hijo, fruto de su relación con Eva González. Con semblante serio y con una herida en el pómulo izquierdo, el torero ha sido fotografiado al aterrizar en la isla el miércoles 2 de julio por la tarde.

Cayetano Rivera reaparece en Mallorca tras su detención Gtres

La presentadora de "La Voz" confirmó que "se han ido de vacaciones. Yo estoy trabajando y se han ido". "No tengo ninguna opinión. Yo me dedico a trabajar, a cuidar de mi hijo y es a lo que voy ahora. No tengo nada más que decir", declaró González tras ser preguntada por el altercado de su exmarido, añadiendo que "no es a mí a quien tenéis que preguntar".

La preocupación de Fran Rivera

El hermano de Cayetano se enteró del altercado por la televisión. Fran y Lourdes Montes se encontraban de viaje por Las Vegas. Tras la noticia, pusieron rumbo a España para estar al lado del torero.

Cristina Tárrega se puso en contacto con el hijo mayor de Carmina Ordóñez tras lo ocurrido. "Él está muy pendiente. Fran se viene para estar con su hermano. Son hermanos del alma. Está preocupado. Es una situación que le ha pillado fuera de juego y lo que quiere es estar con su hermano, apoyarlo", explicó la comunicadora en "TardeAR" esta semana.