¿Quién es Omar, “el negro”, de Anabel Pantoja?

Llevan dos años de relación y pronto se darán el “Sí, quiero”. Anabel Pantoja conoció a Omar Sánchez, “el negro” como le llama cariñosamente el 14 de febrero de 2018, en Canarias, tierra natal de él.

Hasta la llegada de la pandemia de la Covid-19, la pareja vivía separada, pero este año decidieron fijar su residencia en la isla. “Hay que ser felices no perfectos”, dijeron entonces en las redes sociales. Omar se presenta en las redes sociales como “windsurfista profesional, instructor de surf, sup y windsurf y fundador y CEO de Marcallao”. Ese es el nombre de la empresa de deportes náuticos que la pareja fundó. Allí Omar se encarga de impartir los recursos, de la atención al cliente, de la gestión publicitaria... Es el hombre para todo. Las clases se imparten en la zona canaria de Arguineguín o Pozo Izquierdo y en el precio, 35 euros, está incluida no solo las dos horas de clase sino también el material.

“El negro” tiene su propia linea de ropa prendas y complementos deportivos de precios bastante asequibles. Anabel es una de sus principales “imagenes” ya que es frecuente ver a la sobrina de la tonadillera luciendo prendas de la marca low cost.

El pasado 22 de mayo de 2019, y por sorpresa el canario le pidió matrimonio a la colaboradora televisiva. La respuesta fue entonces clara y sin ninguna duda.